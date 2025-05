La trilogía actualizada de S.T.A.L.K.E.R. es «bombardeada» con críticas en Steam — por la falta de doblaje ruso y de vistas soviéticas

La actualización de S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy se lanzó con críticas dispares. Pero fueron asaltados.

Muchos jugadores recibieron gratis los packs «Shadow of Chernobyl», «Clear Sky», y «Call of Pripyat». Antes de la nueva versión GSC añade compatibilidad oficial con mods y un nuevo diseño visual y algunas otras decisiones que causaron un odio masivo.

Para decirlo más claramente, el Enhanced Edition ha mejorado significativamente los gráficos. En concreto, afecta a la iluminación, los shaders de agua y los cambios en el entorno. Sin embargo, son los gráficos los que han recibido más quejas — los jugadores no están satisfechos con el «jabón» que les rodea, que muchos no pueden eliminar. Aunque los creadores han añadido mejoras en la iluminación, el agua, la hierba y las texturas en general, el resultado tiene sentimientos encontrados.

«Acabo de lanzarlo y estaba como, hmm… No es muy diferente del original, e inmediatamente lancé la versión original — y estaba como, wow, hay una diferencia. Más hierba, iluminación diferente, textura del suelo cambiado, mayor rango de visión y la distancia de los objetos de dibujo. Este es el tipo de juego que sentí hace 12 años cuando» lo jugué por primera vez», señala el jugador.

Por supuesto, los cambios en los gráficos se notan, pero varios usuarios lo han conseguido a costa de los FPS. Mientras que otros escriben que sólo hay que «saber leer y configurar el juego», en particular, aconsejan «desactivar el desenfoque de movimiento y otras tonterías».

Si no nos centramos en la «milla», los jugadores están contentos con los logros añadidos y con el hecho de que ya no tengan que «bailar con una pandereta» sobre el lanzamiento de mods. También señalan que GSC debería empezar a arreglar fallos, por ejemplo, algunos saves no funcionan. Y, muy probablemente, hacer un seguimiento de nuevas «anomalías».

«Lo único que han hecho los desarrolladores es modernizarlo. No es una actualización global, es simplemente lo que todo el mundo estaba esperando. Las críticas negativas las escriben rusos ofendidos. Eso es todo. El juego simplemente se ha actualizado y se ha convertido en lo que llevaba tiempo esperando. Ha recibido logros, las últimas tecnologías como FSR y los talleres de Steam. Lo único que se recortó fue la actuación de voz en ruso y los ajustes de iluminación (ahora sólo dinámica). Esto sería crítico si no pudiera instalar las partes antiguas donde todo esto es», — la gente escribe en las críticas.

Aquí llegamos a la segunda razón del odio masivo a la Enhanced Edition — la falta de doblaje en ruso y de símbolos soviéticos. No vamos a señalar a nadie, por supuesto, pero en su mayor parte, son críticas como esta las que han infravalorado S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy. Cierta parte de los usuarios escribió masivamente sobre la lucha «GSC Game World, se quejó de «país 404», atribuyó la fecha de lanzamiento de la versión actualizada a «Azovstal» y Bakhmut, etc. Como hemos dicho, no vamos a señalar a nadie, pero os mostraremos algunas capturas de pantalla de Steam.

Como recordatorio, los poseedores de la ya adquirida S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy obtienen la actualización de forma gratuita. Y para quienes no los tuvieran antes en la biblioteca, costarán ₴834 (con un 33% de descuento) en Steam o 26,99 dólares (unos ₴1.113) en GOG. Además, algunos jugadores están teniendo problemas para conseguir la versión gratuita en GOG — escribiremos sobre ello hoy y añadiremos un enlace aquí.