La trilogía S.T.A.L.K.E.R. de nueva generación ha salido en PC y PS5 — ¿cómo han cambiado los gráficos?

El clásico S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy ha recibido oficialmente una edición next-gen para PC y consolas modernas.

La colección actualizada incluye «Shadow of Chernobyl», «Clear Sky», y «Call of Pripyat». Todos ellos cuentan ahora con visuales rediseñados, soporte para mods y mejoras para el nuevo hardware. En PC, los propietarios de juegos ya comprados obtienen la actualización de forma gratuita. Y para quienes no los tuvieran antes en la biblioteca, costarán ₴834 (33% de descuento) en Steam o 26,99 dólares (unos ₴1.113) en GOG.

La Enhanced Edition se ha lanzado con mejoras gráficas que incluyen un nuevo sistema de iluminación (incluida la iluminación global), shaders de agua mejorados, skyboxes actualizados, efectos de humedad, NPC más detallados y texturas del entorno. También se han modificado los modelos de armas y el campo de visión, y se han añadido reflejos dinámicos. Las escenas se han convertido a 4K, y el propio juego se ha adaptado a las pantallas y el hardware modernos.

