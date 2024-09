Las ventas de unidades de disco de PlayStation 5 superan a las de Xbox Series en Amazon — El boicot a la versión Pro parece levantarse

La recién anunciada PlayStation 5 Pro será la consola moderna más cara: a pesar de carecer de unidad de disco y soporte vertical, está previsto que se venda por 700 dólares.

Tras la presentación una ola de odio se vertió en Sony e incluso hubo sugerencias de boicot entre los jugadores — al mismo tiempo, a juzgar por los índices de ventas de la unidad de disco extraíble para la PlayStation 5, se cancela incluso antes de empezar.

Al día siguiente del anuncio, la unidad, que salió a la venta con el nuevo modelo PS5 Slim en noviembre de 2023, se agotó en Best Buy y entre los 8 más vendidos de Amazon US (actualmente es cae al 16º puesto pero aún por delante de la Xbox Serie X).

PS5 Pro/Slim Disc Drive is currently #8 in best sellers on Amazon and sold out for shipping at Best Buy https://t.co/PNoTKQGV23 pic.twitter.com/ZWlAAr0ORW

— Wario64 (@Wario64) September 11, 2024