PlayStation 5 Pro: «aproximadamente 40 o 50 juegos» recibirá una actualización este otoño

Sony ha anunciado que «aproximadamente 40-50 juegos» recibirán actualizaciones para PlayStation 5 Pro en el lanzamiento de la consola el 7 de noviembre.

Mark Cerny, arquitecto jefe de sistemas de PlayStation dijo sobre los planes de actualización de juegos para la nueva consola PS5 Pro. Aunque Sony solo ha nombrado oficialmente 13 juegos que recibirán mejoras el día del lanzamiento, el número total de proyectos actualizados será mucho mayor.

Entre los juegos confirmados que recibirán actualizaciones:

Alan Wake 2

Assassin’s Creed: Shadows

Demon’s Souls

Dragon’s Dogma 2

Final Fantasy 7 Rebirth

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Marvel’s Spider-Man 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part 2 Remastered

Estos juegos recibirán diversas mejoras técnicas. Por ejemplo, The Last of Us Part 2, Marvel’s Spider-man 2 y Ratchet & Clank: Rift Apart aumentarán la tasa de fotogramas en modo de alta calidad de 30 a 60 fotogramas por segundo. Gran Turismo 7 obtendrá reflejos con trazado de rayos entre los coches durante el juego, manteniendo los 60 fotogramas por segundo. Horizon Forbidden West mejorará la iluminación, los efectos visuales y la calidad del pelo y la piel de los personajes en las escenas.

En cuanto a PSVR 2, Sony aún no ha anunciado ninguna mejora específica para los juegos de realidad virtual. Sin embargo, Mark Cerny ha señalado que la GPU más potente de PS5 Pro hará posible juegos de mayor resolución para PSVR 2. También ha mencionado el próximo ajuste de escalado de IA de Sony que funcionará con todos los juegos de realidad virtual.

PlayStation 5 Pro saldrá a la venta el 7 de noviembre por 699,99 dólares. La consola tendrá un SSD de 2 TB, un mando inalámbrico DualSense y el juego preinstalado Astro’s Playroom.

Fuente: Eurogamer