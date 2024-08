Los creadores de la serie «El Señor de los Anillos» presentaron al Mago Oscuro del Desierto de las Runas

Mientras los fans especulan sobre quién es el Forastero en «El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder», Amazon Prime Video se burla de un nuevo mago desconocido en la segunda temporada.

El personaje interpretado por Ciaran Hinds es conocido simplemente como el «Mago Oscuro». Por supuesto, las teorías de diferentes probabilidades de — De Saruman a Gandalf. También podemos suponer que es uno de los dos llamados Magos Azules, los Istari, que se dirigieron al sur y al este. Saruman se volvió malvado más tarde, así que puede que lo hicieran antes. El cocreador de la serie, J.D. Payne, no ayudó mucho con la solución, pero dio algunas pequeñas pistas:

En la descripción oficial, el personaje es llamado un mago oscuro y poderoso. Se dice que tiene «ayudantes con magia» — que son los mismos tres viajeros que encontraron al Forastero en la primera temporada.

Dado que se trata del Desierto de las Runas, puede encontrarse con el Forastero. Sin embargo actor Daniel Wayman no revela nada:

«He visto a Ciaran muchas veces en el aparcamiento y me gustaría pasar más tiempo con él. Estoy deseando ver su obra. He oído que le llaman «el Mago Oscuro», lo que no suena bien. Ya es bastante confusión para un desconocido tratar con Tom Bombadil. … He trabajado con Ciaran antes, pero no en esta [serie]».