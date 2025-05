Los creadores de «The Last of Us» alargarán la trama de The Last of Us Part II dos temporadas más — la tercera será más larga, pero no la definitiva

Series «The Last of Us» / The Last of Us prorrogado por una tercera temporada antes del lanzamiento de la segunda, pero tampoco será la definitiva.

Este artículo contiene spoilers de la segunda temporada de la serie «The Last of Us».

Según el showrunner Craig Mazin, hay «una posibilidad decente» de que la tercera temporada sea más larga que su predecesora, pero no hay «ninguna manera» de terminar la historia ahí. De hecho, estas palabras pueden considerarse un adelanto de la cuarta y última temporada.

«Creo que hay muchas posibilidades de que la tercera temporada sea más larga que la segunda, simplemente porque la forma de contarla y las oportunidades que nos da son un poco diferentes. El caso es que La muerte de Joel es tan impresionante. Es una bomba nuclear narrativa de tal calibre que es difícil apartarse de ella. No podemos hacer una pausa y apartarnos. Pero, por supuesto, no hay forma de completar esta narrativa en la tercera temporada. Con suerte, ganaremos lo suficiente para volver y completarla en la cuarta. Ese es el resultado más probable,» concluye Mezin en la entrevista Collider.

La serie «The Last of Us» — es una adaptación de los juegos postapocalípticos de la serie The Last of Us de Naughty Dog. La primera temporada, que comenzó en 2023, contaba la historia del contrabandista Joel (Pedro Pascal), encargado de guiar a la adolescente inmune Ellie (Ramsay) a través de las regiones estadounidenses devastadas por una pandemia de hongos parasitarios. La segunda entrega tiene lugar cinco años después y cuenta con los personajes clave de The Last of Us Part 2, como Abby (Caitlin Deaver), decidida a vengar el asesinato de su padre médico a manos de Joel; Dina (Isabela Merced), que es el nuevo interés amoroso de Ellie; Isaac (interpretado por doblada en televisión por Jeffrey Wright), etc.

La primera temporada fue aclamada por crítica y espectadores, que la identificaron como una de las mejores adaptaciones de videojuegos hasta la fecha, y recogió hasta 8 «Emmy» premios de 24 nominaciones. La situación con la segunda temporada es un poco más complicada: las publicaciones de perfil le dieron un decente 95% (la única crítica fue por el final cortado), mientras que el índice de audiencia está en un desastroso 39% — principalmente con personas insatisfechas comentarios sobre la casta de Abby y Ellie, porque las actrices supuestamente tienen diferencias físicas significativas con los personajes de los juegos. Deaver, que fue elegido para el papel sin castingEl equipo de producción de la película incluso tuvo que contratar seguridad adicional para el rodaje, mientras que Ramsay se retiró de las redes sociales debido a la avalancha de odio.

La segunda temporada de «The Last of Us» se emite actualmente en streaming en HBO y Max (con doblaje oficial en ucraniano en Megogo) — el séptimo y último episodio comienza este domingo. En el episodio anterior, los showrunners trajeron de vuelta a Pascal a la serie, mostrando la historia perdida de la relación de Joel y Ellie a lo largo de los 5 años después de establecerse en Jackson — el episodio fue promocionado como se acerca en dramatismo a la historia de Bill y Frank