Los smartphones Vivo recibieron Android 15 antes que los Google Pixel

Normalmente, los smartphones Google Pixel son los primeros en recibir un nuevo sistema operativo Android estable. Pero esta vez, Android 15 es la primera vez «que llega a Vivo.

En años anteriores, fabricantes como Samsung y OnePlus recibieron la actualización después de la tecnología de Google. Sin embargo, este año La marca de teléfonos inteligentes Vivo se adelantó a Google y se convirtió en la primera en lanzar un firmware «Android 15. No se trata de una palabra vacía o de una declaración de la compañía — los usuarios ya están recibiendo la actualización en sus propios smartphones, que es como se ha dado a conocer.

My vivo X Fold3 Pro just received Android 15 update.

Crazy how Vivo is the 1st major brand to be rolling out this out to their flagships. Not even Google Pixel has stable update yet.

Hoping for a just as good of an experience with FuntouchOS 15. Good job @Vivo_India. #Android15 pic.twitter.com/f4oSkKxfy1

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) September 27, 2024