Google amenazó a los blogueros con no darles Pixels si elegían otros smartphones — ahora el mensaje ha sido borrado oficialmente

El programa Team Pixel de Google, al que solo se puede acceder por invitación, da acceso anticipado a los smartphones Pixel a los influencers. Recientemente, el programa incluía el requisito de no utilizar otras marcas, que se eliminó tras la publicidad

En la edición de este año la oferta del Pixel 9 El acuerdo dice que Google espera que los miembros del Team Pixel presenten dispositivos Google Pixel en lugar de cualquier otro. Si resulta que se preferían otras marcas, Google pondrá fin a la relación.

Kayla Geyer, responsable de comunicación de Google, ha explicado a The Verge que TeamPixel es un programa independiente de los programas de prensa y reseñas. El objetivo de TeamPixel es poner los dispositivos Pixel en manos de los creadores de contenidos, no de la prensa y los revisores técnicos.

«No nos dimos cuenta de este nuevo lenguaje que apareció ayer en el formulario de TeamPixel y ha sido eliminado».

La situación causó confusión en Internet — muchos supusieron que tales condiciones se aplicaban a todos los revisores de productos. Sin embargo, este no es el caso. El programa oficial de reseñas de Google Pixel no tiene condiciones similares, lo que puede entrar en conflicto con la ética de muchas publicaciones.

Entonces, ¿qué es Team Pixel? Oficialmente, es un programa de la agencia de relaciones públicas 1000heads, que distribuye versiones tempranas de dispositivos a influencers como embajadores de la marca. Aunque Google trabaja con 1000heads, no gestiona directamente el programa, que es muy diferente de su política de reseñas. Los periodistas del programa oficial de reseñas suelen recibir descripciones y productos embargados antes o durante la presentación. Los miembros del Team Pixel reciben dispositivos poco después del lanzamiento, pero antes de la presentación pública — a cambio de cobertura en las redes sociales. Para los autores más pequeños, esto puede ser una ventaja significativa para acceder a los smartphones.

Adam Matlock, creador del canal de YouTube TechOdyssey, afirma que se unió al Team Pixel hace cinco años por la comodidad de conseguir los nuevos smartphones Pixel por adelantado. Según él, antes no existían estas condiciones. Ahora ha grabado un vídeo en el que se ve a sí mismo abandonando el programa.

El conocido revisor de dispositivos Marques Brownlee publicó un vídeo en el que dice que no participó en el programa Team Pixel y que no está obligado a cumplir tales condiciones.

From the outside of #TeamPixel, looking in: pic.twitter.com/a3BWeEqQvv

— Marques Brownlee (@MKBHD) August 16, 2024