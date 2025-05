Mafia: The Old Country tiene gameplay y fecha oficial de lanzamiento — el mundo será lineal, no abierto

Mafia: The Old Country ha recibido un tráiler que muestra la jugabilidad — el juego se aleja del concepto de mundo abierto. Y la fecha oficial de lanzamiento sigue siendo El 8 de agosto, como decían las filtraciones.

El tráiler muestra las localizaciones de la Sicilia de principios del siglo XX, enfrentamientos entre gángsters, colonias penales y al protagonista, Enzo Favara. Según el argumento, su infancia transcurrió en trabajos forzados, y luego ascendió hasta alcanzar el honor en la familia mafiosa Torrisi. Según 2K, Mafia: The Old Country es «una película de mafia clásica»: hay venganzas, enemigos crueles, lucha por el territorio, palos de acero y cortes. Y la jugabilidad se desarrolla en las calles, a caballo y en coches antiguos.

A diferencia de Mafia 2 o 3, el nuevo juego será lineal — sin mundo abierto. Los desarrolladores de Hangar 13 dicen que querían hacer una historia «atractiva que no requiera decenas de horas». Semejante paso supone sin duda un alejamiento significativo de las partes originales, que puede no gustar a los fans de toda la vida.

El juego se creó en Unreal Engine 5, y los personajes se — crearon utilizando MetaHuman. Esta tecnología permitió añadir pequeñas expresiones faciales y microexpresiones y dar a la imagen toda la vida posible. Los desarrolladores hacen hincapié en los pequeños detalles del entorno y en la atmósfera de una «película clásica de mafiosos».

Precio — inferior al de la mayoría de los juegos AAA

Mafia: The Old Country costará ₴1999 la edición estándar y ₴2499 la Deluxe Edition con bonificaciones. La Deluxe Edition incluirá cosméticos, armas, una banda sonora y un libro de arte digital. Además, todos los que reserven el juego recibirán un Soldato Pack — un conjunto de objetos cosméticos.

El juego saldrá a la venta un mes antes de Borderlands 4, otro juego de 2K, — 8 de agosto de 2026. The Old Country será compatible con PS5, Xbox Series X|S y PC, pero no con PS4 y Xbox One. Tampoco estará disponible en Game Pass o PlayStation Plus en el lanzamiento.

La franquicia original fue creada por Illusion Softworks, más tarde conocida como 2K Czech, y posteriormente fusionada con Hangar 13. Anunciaron la nueva entrega en la Gamescom del año pasado, en agosto, y el tráiler se presentó en diciembre en The Game Awards. Hasta el momento, el fundador de la franquicia Daniel Vavra no está involucrado en la nueva entrega — actualmente se encuentra trabaja en los estudios Warhorse en Kingdom Come.

Fuente: Game Spot