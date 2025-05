Para Kingdom Come Deliverance 2, contratamos a un grupo de «consultores» morales — para que el juego no ofendiera a nadie

Casi nadie se sintió ofendido por Kingdom Come Deliverance 2, y no es casualidad. Hubo algunas quejas, pero no tantas como podría haber habido.

El director creativo del juego y cofundador del estudio Warhorse, Daniel Vavra, contrató a consultores para que revisaran el juego en busca de contenidos potencialmente ofensivos. Según él, el miedo a una reacción negativa era tan grande que incluso temió ser despedido. Pero a pesar de la aclamación general, el juego causó mucha controversia por la representación de minorías y temas delicados.

«Para cada religión, minoría, cada grupo de personas, teníamos asesores — les enviábamos el guion y les preguntábamos si había algún error. Sus consejos fueron de gran ayuda», dice Vavra.

La decisión fue estratégica — el estudio no quería llegar a una situación en la que el juego se convirtiera en blanco de críticas. Por ejemplo, como ocurrió con Assassin’s Creed Shadows a través de la representación de la cultura japonesa. Por eso se probaron previamente los escenarios y se tuvieron en cuenta las recomendaciones de los expertos en la versión final del juego.

A pesar de estos esfuerzos, el juego siguió recibiendo una parte de comentarios negativos. La situación llegó a ser tan tensa que Vavra instó públicamente a la gente a no comprar el juego si tenían alguna queja sobre su contenido. Por ejemplo, a algunas personas les molestaban los cambios en la representación de la cultura y los grupos étnicos, o había resentimientos por los tiempos de KCD1 — en la Bohemia medieval, que no mostraba a personas de raza negra. Otro escándalo fue la relación romántica de Enrique con Jan Ptacek de Pirkstein.

Pero, como muestran las cifras, los conflictos no impidió que Kingdom Come Deliverance 2 se convirtiera en un éxito. El juego se llama uno de los mejores de los últimos añosy su argumento y jugabilidad son populares entre muchos. El juego recibió 88/100 en Metacritic y se vendieron más de 2 millones de copias en dos semanas. Sin embargo, la reciente actualización añadido el viejo modo hardcore a KCD2, а los modders decidieron complicarlo aún más.

Fuente: Tech4Gamers