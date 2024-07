Marvel anuncia dos nuevas películas «Vengadores» y el regreso de Robert Downey Jr. y los directores Los hermanos Russo

En la Comic-Con de San Diego, Marvel anunció oficialmente dos nuevas películas «Los Vengadores». Robert Downey Jr. regresa como Doctor Doom, y Los hermanos Rousseau harán películas.

Los directores de las películas «Vengadores: Infinity War» y «Vengadores: Finale» Los hermanos Russo dirigirán «Vengadores: Doomsday» y «Vengadores: Secret Wars». Y por si fuera poco, el estudio ha confirmado oficialmente que Robert Downey Jr regresa al Universo Marvel como Doctor Doom (Victor von Doom). La película «Vengadores: Judgement Day» se estrenará en mayo de 2026, «Avengers: Secret Wars» — en mayo de 2027.

El público del festival «estalló» cuando se confirmó que Robert Downey Jr, conocido en el MCU como «Iron Man» Tony Stark, regresaría a la franquicia.

The reveal of Robert Downey Jr. returning to the MCU as Dr. Doom in Avengers: Doomsday and Avengers: Secret Wars! (but gotta imagine we meet in Fantastic Four first) #SDCC pic.twitter.com/maMooLWenN

