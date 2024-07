Un villano en potencia. Robert Downey Jr. estuvo a punto de interpretar a otro personaje de Marvel antes de «Iron Man».

Robert Downey Jr. apareció por primera vez en pantalla como Tony Stark en la película de 2008 «Iron Man», pero antes había hecho pruebas para otros papeles en el universo Marvel.

El director Jon Favreau reveló en una edición especial dedicada al 15 aniversario de la primera película del MCU que Downey Jr. también hizo una audición para «Fantastic Four» en 2005 y se presentó para el papel del villano, Dr Doom, y le fue bien en la audición.

Al final, Julian McMahon fue elegido para interpretar al Dr. Doom, y Robert Downey Jr. asumió el papel protagonista en otro proyecto igualmente conocido unos años más tarde.

Favreau llamó al actor «una pieza del puzzle» que hizo que «Iron Man» funcionara:

El jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, atribuyó a la dinámica entre bastidores de Favreau y Downey Jr. gran parte del éxito del MCU.

«El tono que tú y Robert establecisteis en esa película se convirtió en la plantilla para el MCU,» dijo en el podcast. «Recuerdo que hubo días oscuros con las películas posteriores. Y ahora le diría a Robert: «Habríamos tenido problemas si no fuera por ti. No tendríamos un estudio si no fuera por él.