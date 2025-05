Marvel renombró oficialmente la película «Thunderbolts» a «The New Avengers» — tras el estreno

Marvel ha rebautizado oficialmente la película «Thunderbolts*» a «The New Avengers» — hace apenas cuatro días, teniendo lugar el estreno oficial.

El 6 de mayo, Marvel Studios actualizó los carteles en sus redes sociales. Los cines estadounidenses — incluidos AMC y Fandango — empezaron a utilizar el nuevo título para la venta de entradas.

Marvel jugó con el cambio de nombre con un vídeo del estreno, en el que los actores retiran el nombre «Thunderbolts» de una pancarta que había quedado oculta bajo «The New Avengers». Y Sebastian Stan (Bucky Barnes) protagonizó un vídeo en el que vuelve a pegar personalmente carteles en una parada de autobús. La versión actualizada de la película ya se anuncia en grandes pantallas y vallas publicitarias. Otra parte de la campaña — acciones internacionales de graffiti y otros formatos «callejeros».

*The New Avengers cereal box display at the Universal City Walk AMC. 📸: @Culture3ase pic.twitter.com/14NWQj4WjK — *The New Avengers News (@tbolts_news) May 5, 2025

Técnicamente, Marvel y Disney no cambiaron el nombre a «Thunderbolts: The New Avengers». Pero el asterisco en el título original ha suscitado dudas durante mucho tiempo. Tras el estreno de la película, quedó claro: insinuaba un giro argumental — en las últimas escenas de Valentina Allegra de Fontaine llama a los protagonistas «The New Avengers». Por ejemplo, en otra escena del tráiler, uno de los personajes dice que: «Ningún Vengador nos salvará», porque resulta que se convertirán en ellos.

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

Esta decisión forma parte de una campaña de marketing más amplia. El cambio de marca se lanzó en la segunda semana del estreno de la película, cuando la expectación inicial estaba decayendo. Sin embargo, la segunda semana es importante para la taquilla a largo plazo. En su primer fin de semana, «Thunderbirds» recaudó 76 millones de dólares en EE.UU., y en total 162 millones de dólares, que es en realidad el nivel del presupuesto de producción. El resultado no es malo, pero inferior al de las películas originales de Los Vengadores. Marvel y Disney esperan que el nuevo título estimule el interés por la película como parte de la línea principal del MCU.

Al mismo tiempo, Marvel evitó cuidadosamente los spoilers hasta el lanzamiento oficial del cambio de marca. En las primeras proyecciones, el estudio pidió a los fans que no revelaran el contenido hasta el 6 de mayo. Aunque Robert Downey Jr. mencionó accidentalmente el nombre «The New Avengers» en su Instagram cuando escribió sobre ir a ver la película con colegas, más tarde borró la mención. Según el jefe de marketing de Disney, Asad Ayaz, el equipo eligió el momento de revelar el título durante mucho tiempo — decidieron que era mejor hacerlo después del estreno para maximizar el efecto.

Técnicamente, «The New Avengers» — es sólo un nuevo posicionamiento. Mientras tanto, Marvel está preparando la próxima película llamada «Vengadores: Día del Juicio» donde reaparecerán los personajes de «Thunderbirds». Florence Pugh, Lewis Pullman, Stan, Wyatt Russell, David Harbour y Anna John-Kamen participan en el rodaje, actualmente en curso en Londres.

Fuente: The Hollywood Reporter