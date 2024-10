Máscaras fuera: la comunidad de criptomonedas nombra a los 5 candidatos más probables a creadores de Bitcoin

Ya el 9 de octubre, HBO estrenará un documental titulado Money Electric: The Bitcoin Mystery. Los creadores de la película prometieron resolver uno de los mayores misterios de nuestro tiempo: ¿quién es Satoshi Nakamoto y dónde desapareció? La película está dirigida y producida por el «nominado al Emmy» Cullen Hoback, creador de Q: Into the Storm (una serie documental sobre una de las teorías conspirativas más descabelladas llamada QAnon) y Terms and Conditions May Apply (un documental que explica cómo las empresas y los gobiernos utilizan la información que los usuarios proporcionan cuando navegan por sitios web, instalan aplicaciones o compran productos en línea).

Una persona (o grupo de personas) bajo el seudónimo de Satoshi Nakamato desarrolló el protocolo Bitcoin y su primera versión. Con el tiempo, este blockchain y la criptomoneda del mismo nombre ganaron una enorme popularidad, parte de la cual Satoshi no reclamó por alguna razón. Se le ocurrió el concepto publicado en 2008, el primer cliente bitcoin fue lanzado en 2009, y en 2010 Satoshi simplemente desapareció. Antes de eso, borró sus contactos del foro y pasó las contraseñas a otros desarrolladores.

Y durante casi 14 años, la identidad de Satoshi Nakamoto y su desaparición han sido motivo de preocupación para la comunidad criptográfica. Algunos creen que el padre de Bitcoin ha muerto, otros que está evitando posibles problemas legales. Y otros se inclinan a creer que Nakamoto no es más que una estratagema de marketing, una imagen para llamar la atención sobre Bitcoin.

Curiosamente, los monederos atribuidos a Satoshi Nakamoto aún contienen cientos de bitcoins que siguen intactos, aunque su valor asciende actualmente a decenas de millones de dólares.

Y ahora, en vísperas del estreno, la plataforma de predicción descentralizada basada en blockchain Polygon — Polymarket — los usuarios han identificado a sus candidatos para el papel de Satoshi Nakamoto.

La mayoría (20,4%) cree que se trata de Nick Szabo — un científico del campo de la informática, la criptografía y el derecho, conocido por sus investigaciones en el ámbito de los contratos inteligentes y las criptodivisas.

Adam Beck (10,3%) — empresario británico, experto en criptografía y «CypherPunk» Los cypherpunks o cipherpunks son personas que abogan por el uso generalizado de la criptografía fuerte y las tecnologías de mejora de la privacidad. Se sabe que Beck mantuvo correspondencia con Satoshi Nakamoto, y en la descripción del sistema Bitcoin se incluye un enlace a su publicación. Aunque Beck ya había publicado el artículo el 7 de octubre escribióNo es Nakamoto.

El tercer nombre más popular fue Len Sassaman (8%). Es un conocido tecnólogo estadounidense y defensor de la privacidad de los datos. La mayor parte de su carrera estuvo relacionada con la criptografía y el desarrollo de protocolos. Sassaman falleció en 2011.

El cuarto puesto (4,4%) es para Dave Clayman, fallecido en 2013. Era un experto estadounidense en informática forense, autor o coautor de varios libros y ponente habitual en eventos relacionados con la seguridad.

Con el 2,3% de los votos, los cinco primeros nominados los completa Harold (Hal) — programador estadounidense fallecido en 2014. Fue uno de los primeros usuarios de Bitcoin y recibió la primera transacción de 10 monedas del creador del proyecto, Satoshi Nakamoto. La parte fraccionaria de 1/1000 (finney) de la criptomoneda Ethereum en la red Ethereum lleva su nombre.

Paradójicamente, la lista incluye incluso un nombre Craig Wright, que fue declarado mentiroso por el tribunal.. debido a los intentos de hacerse pasar por Satoshi Nakamoto.