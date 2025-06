Microsoft ha creado un Windows 11 ligero para Asus ROG Xbox Ally — estará disponible en otros dispositivos

Microsoft ha desarrollado una versión especial de Windows 11 optimizada para consolas portátiles como la Asus ROG Xbox Ally. No solo se trata de una nueva interfaz, sino también de un funcionamiento más rápido.

Microsoft hizo una demostración de la nueva interfaz en video anuncio de ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X. Las imágenes confirman una capa de juego a pantalla completa (Game Bar) que sustituye al escritorio de Windows 11. Según las especificaciones, las consolas de bolsillo siguen ejecutando Windows 11 Home, y Microsoft no utiliza denominaciones como «versión para juegos» — la empresa afirma que simplemente ha optimizado el sistema operativo existente, y la interfaz normal también estará disponible si se desea.

Game Bar sirve como centro de control optimizado para mandos. Proporciona acceso a la supervisión del rendimiento, la mensajería, los ajustes de red, el control del volumen y el lanzamiento de apps como Discord. La barra de tareas sigue ahí, pero tiene un aspecto diferente al habitual. Es más simple, más delgada y está diseñada para acceder al entorno Xbox o al menú «Inicio», y no muestra iconos de aplicaciones.

Los iconos redondos de las aplicaciones se sitúan en la parte superior para un acceso más rápido. Windows 11 no tiene barra superior, pero en su día se planeó para el sistema operativo de escritorio. Esta idea no cuajó en los ordenadores de sobremesa, pero ahora se reutiliza en las Xbox portátiles. Según Windows Latest En general, la interfaz de Xbox es ligeramente más rápida y debería consumir menos memoria. Los procesos, aplicaciones y otras funciones de Windows 11 no se ejecutarán en segundo plano — esto libera memoria para jugar.

«Cuando el juego se carga en modo de pantalla completa, un montón de funciones de Windows no se cargan. No cargamos el fondo de escritorio, la barra de tareas ni un montón de procesos», explica Jason Beaumont, vicepresidente de experiencia de Xbox.

dijo Microsoft The Verge que la nueva interfaz estará disponible en otras consolas portátiles Ally, y algo «similar» estará disponible en otros dispositivos portátiles Windows a partir del año que viene.

«Pudimos conseguir que gente que lleva 20 años o más trabajando en el sistema operativo Xbox trabajara directamente en la base de código de Windows y empezara a replantearse el aspecto del sistema operativo para este factor de forma. La combinación de estas dos cosas nos permitió crear una serie de características» dice Beaumont.

La aplicación Xbox a pantalla completa es muy similar a la que existe actualmente en Windows. Pero la biblioteca es ahora lleno de todos los juegos de PC del usuario desde Steam y otras tiendas, así como juegos de Xbox Play Anywhere y Game Pass. Interfaz Game Bar, que puede utilizarse para acceder a los ajustes Wi-Fi o Bluetooth, la interfaz Command Centre de Asus y el nuevo Gaming Copilot de Microsoft. Si se mantiene pulsado el botón Xbox, aparece un conmutador de tareas portátil.

Por desgracia, aún no hay indicios de que la nueva Game Bar vaya a estar disponible en los PC normales. Pero es posible que los entusiastas intenten hacerlo ellos mismos.