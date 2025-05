«No ha sido difícil»: Chris McQuarrie dice que la trama básica de «Top Gun 3» está lista

El último una colaboración entre Tom Cruise y Chris McQuarrie «Misión Imposible 8» ahora mismo debutó en los cinespero el dúo ya está desarrollando activamente un nuevo proyecto, una tricuela del drama bélico de aviación «Top Gun», que comenzó en 1986 con la película de Tony Scott.

De hecho, entre el rodaje de la película original y el estreno de su secuela, «Top Gun: Maverick» tardó casi 40 años en completarse, pero la trilogía llevará bastante menos tiempo. Según McQuarrie, que coescribe la tercera película con Ehren Kruger, la trama principal ya está lista.

«La idea ya está sobre la mesa, me la he imaginado,» dijo McQueary en el podcast Happy Sad Confused. «Es un buen punto de partida. Entras en una habitación y dices: «Vale, ¿qué hacemos?». Eren sugiere algo, y yo pienso: «Hmm, ¿por qué no?». Luego lo hablamos un poco más. La estructura ya está ahí, así que no fue difícil averiguarlo».

«Top Gun: Maverick» se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla de 2022 y le reportó a Paramount la friolera de 1.400 millones de dólares. Cruise volvió al papel de Maverick en la película, y Miles Teller apareció como Bradley «Rooster» Bradshaw. Sin embargo, pocas estrellas se beneficiaron más de la película que Glen Powell, cuyo papel de Hangman le ayudó a conseguir trabajo en futuras películas de acción y allanó el camino a la titularidad de la futura estrella de Hollywood. Se espera que el trío aparezca en una trilogía.

«Top Gun 3» aún no tiene fecha oficial de estreno, pero dado que el guión está en desarrollo, es posible que se haga un anuncio en los próximos meses. Tentativamente esperamos que se estrene en 2027.

Se desconoce si McQuarrie asumirá la dirección, ya que el director de «Maverick» Joseph Kosinski también está involucrado en el proyecto — es posible que la trilogía consiga un dúo de directores.

«No lo he pensado en absoluto, no lo he pensado en absoluto… Sin embargo, he investigado mucho sobre cómo hacer una película basada en Tony Scott,» dijo McQuarrie en respuesta a una pregunta sobre la posible dirección.