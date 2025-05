¿No hay análisis de la RTX 5060? NVIDIA no entregará los controladores a la prensa hasta después del lanzamiento de la tarjeta

Parece que no debemos esperar reviews de calidad de la NVIDIA RTX 5060 en vísperas de lanzamiento de la tarjeta de vídeo el 19 de mayo. La empresa ha restringido el acceso de la prensa a los controladores pertinentes.

De hecho, se repite la situación con la RTX 5060 Ti, que salió a la venta con 16 GB y 8 GB de memoria interna. La última configuración NVIDIA no envió para revisión la prensa, y más tarde los críticos no quedaron muy impresionados por su trabajo. Como señala VideoCardz, la tarjeta gráfica no solo apenas consigue ejecutar la mayoría de los juegos modernos con los mismos ajustes de textura, sino que además depende en gran medida de la versión PCIe.

Según la HardwareUnboxed y Igor’sLAB, NVIDIA no publicará los controladores hasta el día del lanzamiento de la RTX 5060. Para la mayoría de las publicaciones de tecnología, esto significa una falta total de cobertura. Se sabe que la decisión fue tomada la semana pasada y confirmada por los socios de la compañía. Al mismo tiempo, las tarjetas de vídeo se enviarán a los revisores.

.

«No voy a publicar aquí (ni puedo hacerlo) una review de la GeForce RTX 5060 en su lanzamiento oficial. No porque no haya muestra — ya está sobre la mesa — sino porque NVIDIA decidió no proporcionar ningún controlador a la prensa antes del lanzamiento», — afirma Igor Vallosek de Igor’sLAB.

Existe la creencia generalizada de que NVIDIA tenía prisa por lanzar la serie RTX 5060. La compañía podría haber esperado y utilizado 3 GB de memoria GDDR7, lo que habría aumentado la capacidad a 12 GB. Por desgracia, este tipo de memoria no se espera hasta la actualización SUPER y actualmente solo está disponible para el portátil RTX 5090.