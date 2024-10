No Yasuke: Assassin’s Creed Shadows tenía originalmente un samurái japonés.

El héroe de Assassin’s Creed Shadows, el samurái afrojaponés Yasuke, no sólo causa descontento entre los fans, sino que también Indignación en Japón. Pero al principio no había ninguno.

Tras el anuncio de Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft se enfrentó a una seria reacción negativa debido a actitud ante la historia. Todo esto ocurre en un contexto de no tiene mucho éxito otros juegos de la empresa. El YouTuber ENDYMIONtv afirma que el escándalo podría no haberse producido: Yasuke no estaba previsto originalmente para el juego, el héroe era un japonés.

El bloguero afirma haber hablado con representantes de Ubisoft sobre Assassin’s Creed Shadows. Se enteró por ellos de que el protagonista era un japonés varón. Otra declaración de ENDYMIONtv — el juego no puede saldrá a la venta el 14 de febrero.

«Mi fuente me dijo que escucharon que febrero de 2025 era sólo una fecha de talón. … Hubo de hecho un héroe masculino japonés con su propio arte completado e incluso animación al principio».

Si estos rumores son ciertos, Ubisoft ha sustituido efectivamente a un japonés por un negro, entonces la compañía podría estar inmersa en un escándalo aún mayor. Lo cierto es que su CEO declaró recientemente que Ubisoft no pretende imponer ninguna «agenda» específica, pero una sustitución similar sugiere lo contrario.

En cuanto al aplazamiento del lanzamiento, es probable que la compañía posponga Assassin’s Creed Shadows hasta el segundo trimestre de 2025.

Fuente: Tech4Games