Primera víctima mortal de Cybertruck: camioneta eléctrica Tesla chocó contra una tubería de hormigón y se incendió, matando al conductor en el acto

El accidente se produjo anoche en el condado de Chambers, Texas. Según la policía, el conductor del cibercamión perdió el control por un motivo desconocido, lo que provocó que el vehículo se saliera de la carretera, chocara contra una alcantarilla de hormigón y se incendiara.

El conductor murió en el acto, y el accidente fue el primero mortal para el Tesla Cybertruck (que, por cierto, aún no ha superado una prueba de choque de terceros).

A lo largo de los años, Tesla ha obtenido excelentes resultados en las pruebas de choque, y varios de sus vehículos son líderes en seguridad en sus respectivas categorías. El fabricante ha dejado claro que espera lo mismo del Cybertruck, del que afirma que tiene un diseño robusto. Al mismo tiempo, en los primeros accidentes, el cibercamión no obtuvo buenos resultados y los mecánicos experimentados afirman que es casi imposible de reparar.

Actualmente se siguen investigando las causas exactas del accidente y aún no se ha revelado la identidad del conductor, informa Electrek. Normalmente, la mayoría de las conversaciones tras accidentes en los que se ven implicados vehículos eléctricos Tesla se reducen a una pregunta, si se ha activado el piloto automático o el FSD. Sin embargo, ambas tecnologías no están disponibles actualmente para el Cybertruck, y lo más parecido a la autonomía es el sistema de control de crucero adaptativo, pero no se sabe si el conductor lo ha utilizado.

En abril, tras las quejas de los usuarios por problemas con el acelerador, Tesla inicialmente ha suspendido los envíos de Cybertrucks y retiró 3.878 vehículos.