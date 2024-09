PS5 Pro sólo reproduce Alan Wake 2 a 864p / 60 fps a pesar del hardware actualizado

Según el análisis de Digital Foundry, Alan Wake 2 en PS5 Pro funciona a una resolución relativamente baja de 864p/60 fps, lo que pone en duda la eficacia del hardware actualizado.

PlayStation anunciado tres actualizaciones clave para la PS5 Pro: nuevo hardware de trazado de rayos, tecnología de escalado PSSR y un aumento del 45% en el rendimiento de rasterización. Sin embargo, las primeras pruebas plantean dudas sobre la eficacia de estas mejoras.

El equipo de Digital Foundry analizó el rendimiento de PS5 Pro utilizando como ejemplo el juego Alan Wake 2. Los analistas compartieron esta información con sus suscriptores en Patreon, pero los usuarios de la red social X difundieron rápidamente los principales detalles del vídeo. Los resultados mostraron que en el modo de rendimiento, el juego se ejecuta a una resolución de solo 864p, mientras que en el modo de calidad, lo hace a —1260p responder La versión básica de la consola, que plantea dudas sobre el aumento real de potencia.

La comparación con otros juegos tampoco arroja resultados inequívocamente positivos. The Last of Us Part 2 se ejecuta a la misma resolución interna de 1440p que la PS5 original, cambiando únicamente la tecnología de escalado de FSR a PSSR. Assassin’s Creed Shadows también muestra una resolución baja de 864p en el modo de rendimiento.

Sin embargo, no todo es malo. Ratchet and Clank: Rift Apart muestra mejores resultados, pasando de 1440p a 1800p / 60 fps, lo que antes era posible con sólo 40 frames.

Cómo hacerlo nota Digital Foundry, Tecnología PSSR que está diseñado para mejorar la calidad de los píxeles en lugar de su cantidad, desempeñará un papel clave a la hora de determinar el éxito de la PS5 Pro. Sin embargo, se necesitan más pruebas y análisis para sacar conclusiones definitivas.

Como recordatorio, Sony anunciado que «aproximadamente 40-50 juegos» recibirán actualizaciones para PlayStation 5 Pro cuando la consola se lance el 7 de noviembre.

Fuente: Tech4gamers