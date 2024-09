Qualcomm lanzará procesadores Snapdragon para PC de sobremesa — se anunciarán este otoño

Cristiano Amon, consejero delegado de Qualcomm, ha confirmado los procesadores Snapdragon para ordenadores de sobremesa. Se presentarán en la próxima conferencia de la empresa.

No es la primera declaración de este tipo que hace Amon, él habló de los diferentes formatos de PC en junio. Qualcomm también confirmó la compatibilidad de los procesadores con tarjetas gráficas discretas. En presentación del octa-core Snapdragon X Plus Cristiano Amon respondió afirmativamente a la pregunta sobre la posibilidad de crear un chip Snapdragon para PC de sobremesa:

«Lo primero que hicimos fue lanzar el X Elite. Luego lanzamos el X Plus y un procesador de 10 núcleos. Hoy lanzamos el procesador Plus de 8 núcleos para diferenciar nuestros precios. Nos veréis con muchos diseños en ordenadores de sobremesa, mini PC y, con el tiempo, no os sorprenderá que sigamos pensando en el sobremesa de alto rendimiento. Estamos en este viaje. Como he dicho, estamos aquí para quedarnos».