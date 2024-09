Snapdragon X Plus de 8 núcleos: el chip económico de Qualcomm para ordenadores portátiles Copilot+ asequibles

Qualcomm ha presentado un nuevo sistema-en-un-chip de la serie Snapdragon X. El nuevo Snapdragon X Plus es una versión ligeramente simplificada diseñada para crear portátiles Windows 11 on Arm más asequibles.

Anteriormente, Qualcomm ofrecía procesadores de la serie Snapdragon X en configuraciones con 12 (Snapdragon X Elite) o 10 (Snapdragon X Plus) núcleos de computación. Los portátiles basados en estos SoC se vendían a partir de 999 dólares. La nueva versión de Snapdragon X Plus tiene 8 núcleos de CPU, pero conserva la misma unidad neuronal con 45 TOPS de rendimiento disponible en la versión X Elite de gama alta. Los portátiles con el chip de 8 núcleos tendrán un precio a partir de 800 dólares.

Para lograr este precio más bajo, el procesador Snapdragon X Plus de 8 núcleos tiene una GPU menos potente y una velocidad de reloj de la CPU ligeramente inferior. De hecho, hay dos variantes del procesador X Plus de 8 núcleos: una con una GPU de 1,7 TFLOPS y otra variante ligeramente más potente con una GPU de 2,1 TFLOPS (que llegará en el primer semestre de 2025). A modo de comparación, el Snapdragon X Plus de 10 núcleos tiene una GPU que ofrece 3,8 TFLOPS.

A pesar de algunas limitaciones, Qualcomm promete que este chip económico sigue ofreciendo un rendimiento superior, superando al Intel Core Ultra 5 125U y al AMD Ryzen 8460U tanto en pruebas comparativas mononúcleo como multinúcleo. También se enfrenta al procesador M2 de Apple que se encuentra en el MacBook Air, ofreciendo un mejor rendimiento multihilo y la capacidad de emitir a tres pantallas externas en lugar de una.

Las pruebas preliminares de rendimiento del Snapdragon X Plus de 8 núcleos muestran puntuaciones en Geekbench 6 de 2433 en la prueba de un solo núcleo y de 11446 en el modo de prueba multinúcleo. En Cinebench 24, la prueba multinúcleo obtuvo 686 puntos, entre los Intel Core Ultra 5 y 7.

Los principales fabricantes de portátiles con Windows, como HP, Dell, Lenovo y Samsung, están listos para comercializar dispositivos con este nuevo chip a partir de hoy.

Fuente: windowscentral