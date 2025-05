¿Qué otras sorpresas? Un caballo fantasma que faltaba en el original se encontró en Oblivion Remastered

Los fans de Oblivion Remastered han anunciado la caza de «Spookman» —, un misterioso caballo fantasma que nadie ha visto nunca.

El descubrimiento del caballo fantasma provocó auténticas batallas verbales: ¿es contenido real, solo un glitch o una mentira con mods? Un usuario de Reddit con el nickname TaricIsNotASupport mostraba a su personaje montado en un caballo fantasma sin nombre. Según él, estaba lanzando un hechizo en la Aguja de las Rocas Heladas y, al salir de la Acogedora Aguja del Caos, observó una extraña figura a lo lejos.

«Hice lo que haría cualquiera en su sano juicio, — corrí como un loco. Para mi sorpresa, allí estaba ese caballo fantasmal sin nombre», — escribe el jugador.

El gamer asegura haber jugado mil horas al juego original y más de 100 al remaster, pero es la primera vez que ve semejante caballo. Dice que juega en PlayStation 5, es decir, sin mods. Para confirmarlo, Taric publicó un vídeo en el que se ve que el caballo se comporta de forma bastante estándar: se puede montar rápidamente, aparece en el establo, como si fuera su caballo según todos los datos —.

Las páginas no oficiales de Elder Scrolls no tienen nada sobre este caballo. Según la Wiki, solo hay dos caballos únicos en el juego — Shadowmare y Unicorn. Así que la pregunta es: ¿existe Spookman o es solo un usuario que quería llamar la atención?

Algunos usuarios sugieren que podría tratarse de un fallo causado por una extraña interacción entre el hechizo y alguna montura estándar. Quizá se trate de un error con un caballo blindado cuyo modelo o nombre se rompe con la magia.

«Y no veo ningún mod de caballos que pueda hacer algo así, así que dudo mucho que estés mintiendo al decir que no juegas en PC. Probablemente sea algún tipo de glitch en el nuevo Remastered o un efecto mágico roto. Los caballos blindados tienen sus nombres cambiados a «Caballo Blindado» si no recuerdo mal, así que tal vez es un caballo blindado que fue golpeado por un hechizo y ahora su nombre y efecto de hechizo están rotos», — ClaymoreBeatz escribe.

También se especula con que Bethesda o Virtuos podrían haber dejado el caballo fantasma como secreto en el remaster. Sin embargo, no hay confirmación al respecto — y el propio TaricIsNotASupport no sabe qué hizo para que apareciera el caballo. El caballo no tiene nombre oficial, así que el jugador lo ha bautizado como Spookmane.

Otros usuarios de Reddit están intentando recrear la situación para conseguir también un caballo fantasma. Pero hasta ahora, nadie ha encontrado una forma clara de hacerlo. Aparte de Spookman, que no es real, los jugadores ya se han encontrado con otras cosas interesantes. Alguien saltó fuera del mapa y ha llegado a Valenwood, Skyrim e incluso Hammerfell — una posible región con míticoThe Elder Scrolls 6.

Oblivion Remastered de Virtuos está desarrollado sobre Unreal Engine 5, con soporte para 4K/60fps. Aunque todavía hay dudas sobre la optimización, ya que los desarrolladores dejaron no sólo sus bichos favoritos, sino también sus problemas técnicos no queridos. Pero se han mejorado las animaciones de combate, los menús, los diálogos y el sistema de subida de nivel. Además, se ha añadido una nueva tecnología de sincronización labial y muchos cambios pequeños pero notables. Todo Parece más un remakeaunque Bethesda lo llama oficialmente un remaster.

Fuente: IGN