Rebelión contra Hollywood: Adam Driver explica por qué le gustó más «Megalópolis» que «La guerra de las galaxias».

Adam Driver, conocido por su papel de Kylo Ren en la trilogía moderna «Star Wars», compartió sus impresiones sobre el rodaje de la nueva película de ciencia ficción «Megalópolis». El actor dijo que esta experiencia era muy diferente de trabajar en superproducciones de alto presupuesto.

Según él, no había productores en el plató intentando influir en la visión del director.

Adam Driver tells us the difference between filming blockbusters like The Sequel Trilogy and ‘MEGALOPOLIS’:

“There was no producers in the way, there was no one standing over Francis’ shoulder trying to nudge him… it was one of the best shooting experiences I’ve ever had” pic.twitter.com/oawKYkbOux

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 29, 2024