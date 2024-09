«Megalópolis» debutó con 4 millones de dólares en taquilla, por detrás de una película de acción india y tres «películas más antiguas».

La epopeya de ciencia ficción de Francis Ford Coppola «Megalópolis» fracasó en su fin de semana de estreno y ni siquiera alcanzó las modestas» previsiones de 5-7 millones de dólares.

Según VarietyLa taquilla de Metrópolis» en EE.UU. apenas ha alcanzado los 4 millones de dólares (y eso con un presupuesto de producción de 120 millones). Curiosamente, la película ocupó el sexto lugar en la clasificación de la taquilla nacional, por detrás de tres películas más antiguas y una película india de acción emitida en telugu, además de los nuevos estrenos.

El propio Coppola dio 5 estrellas a su película en Letterboxd, reconociéndolo realmente como una obra maestramientras que la crítica se mostró dividida: The New York Times calificó «Megalópolis» excelente, mientras que Associated Press dijo que «era casi imposible de digerir en un solo visionado».

«Se trata de una superproducción de autor, desprovista de compromisos en cuanto a la comodidad del espectador. Es siempre confusa y al mismo tiempo enmarcada en una pretenciosa monumentalidad. Es un coloso con pies de barro, como proyecto en sí y como elemento de contenido que simboliza la advertencia del autor sobre el imperio que se muestra en la película (léase — Estados Unidos). Un cine así es sencillamente imposible de evaluar racionalmente. Y no tiene sentido», — escribió nuestro autor Denys Fedoruk en su crítica.

La reseña completa está disponible en el siguiente enlace:

«Megalópolis» — es una fábula épica de la antigua Roma ambientada en la América moderna. Un accidente destruye la metrópolis de Nueva Roma, y el arquitecto César Catilina (Adam Driver), que tiene la capacidad de detener el tiempo, intenta construir una ciudad utópica desde cero.

La película también está protagonizada por Shia Labeouf («Transformers», «Fury»), Nathalie Emmanuel («Fast and Furious», «Game of Thrones»), Aubrey Plaza («White Lotus»), Giancarlo Esposito («Better Call Saul»), Laurence Fishburne («The Matrix», «John Wick»), Jason Schwartzman («The Hunger Games: Una balada de pájaros cantores y serpientes»), Jon Voight y Dustin Hoffman.

Le recordamos que la película se vio envuelta en un escándalo incluso antes de su estreno. En uno de los trailers mostró citas falsas de críticos. Los medios también escribieron sobre el supuesto acoso de Coppola a una becaria, y ahora el director ha presentado una demanda, acusando a los periodistas de difamación.