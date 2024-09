Rockstar retrasa el lanzamiento de GTA 6 a 2026, — insider

El aplazamiento del lanzamiento de GTA 6 fue anunciado por un periodista del portal GTABase, citando fuentes anónimas.

Los desarrolladores de Grand Theft Auto 6 han cambiado de planes en cuanto a la fecha de lanzamiento del juego. Según un representante del portal GTABase, especializado en noticias sobre la serie GTA, el lanzamiento de la sexta entrega de la franquicia se ha pospuesto hasta 2026. Las fuentes de esta información son varios desarrolladores de dos estudios de juegos anónimos.

EXCLUSIVE: GTA VI has been internally delayed by Rockstar Games and they’re already decided on the early to mid 2026 release window.

PC is planned for around 12 – 18 months after the console launch.

This information comes from multiple devs across two studios. pic.twitter.com/VzwbDMLpe1

— Liam (@billsyliamgta) September 7, 2024