Serie «El Señor de los Anillos»: que se encontró en las profundidades de Khazad-dûm, una versión inesperada.

Qué tipo de criatura se esconde en el Khazad-dûm? Tras el quinto episodio de la segunda temporada de El Señor de los Anillos «: Los Anillos del Poder» los fans creen que no se trata sólo de Balrog Siguen los spoilers.

En el episodio, Dísa ve algo terrible en las cuevas. Al principio, parecía bastante obvio que se trataba únicamente de un balrog — el demoníaco antiguo siervo de Morgoth, que fue recibido por Hermandad del anillo en la novela «El Señor de los Anillos». Sin embargo, hay otra versión que merece atención.

Nuevo teoría de los fans afirma que Disa vio a un Vigilante en el Agua. Se trata de una criatura parecida a un kraken que acecha bajo los muros occidentales de Moria. Tolkien nunca explicó exactamente su origen, aunque entra en la categoría de «cosas sin nombre», «extrañas criaturas que viven en cuerpos de agua y en el corazón de las montañas».

«Durin IV se refiere al monstruo «como un mal sin nombre, antiguo y poderoso». En el Lore de Tolkien, la «cosa sin nombre» es en realidad una categoría de antiguas criaturas de las profundidades, normalmente de agua», — escribe el usuario Reddit.

En el cuarto episodio, Arondir se refiere a un gran gusano «criatura sin nombre en las profundidades de la tierra», aunque esta especie en particular nunca ha sido mencionada en el canon. Por su parte, los balrogs definitivamente NO pertenecen a esta categoría. Los fans también se refieren al medio acuático, que no encaja en absoluto con la apariencia de un balrog.

«Balrog tiene más sentido dada la referencia a la minería más profunda. El guardia se acerca a los signos visuales de la puerta y el agua», — dijo otro fan.

Por supuesto, los fans de la obra de Tolkien esperando al balrog en Khazad-dûm, es la más canónica y lógica. Pero, ¿por qué los creadores de la serie pusieron un estanque en la escena? Quizá esto se revele en el próximo episodio.

Fuente: GamesRadar