El segundo gran tráiler de «El Señor de los Anillos» y detalles sobre los personajes en la Comic-Con

Amazon Prime ha presentado un nuevo tráiler de casi cuatro minutos de la segunda temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder» durante la Comic-Con de San Diego.

Comienza con la frase «Sauron se ve a sí mismo como el amo de la Tierra Media», la retirada de la corona maligna y los anillos cayendo por las escaleras.

Galadriel coge uno de ellos y se lo coloca en el dedo, Elrond grita «¡No!» en un vano intento de detenerla. Más tarde dice: «Cuando os pusisteis los anillos, os convertisteis en sus secuaces», refiriéndose obviamente a Sauron.

En los siguientes planos, Galadriel responde: «Sé que crees que [el anillo] me engaña, pero yo creo que me guía». Celebrimbor, en su forja, con la «ayuda del» renovado Sauron (Annatar), comienza a fabricar otros anillos — para los enanos y los humanos.

Mientras tanto, Harfoot Nari y el Forastero (que es definitivamente un Istari y es probablemente Gandalf) viajan por el desierto a través de los peligros. El forastero conoce a Tom Bombadil en busca de respuestas sobre su misión y propósito.

Podrás ver misteriosas criaturas mágicas fuertes cuyo secreto no se reveló en la primera temporada.

Entonces puedes ver a Balrog en el abismo oscuro.

El Príncipe de los Enanos Durin IV pide a su padre, el rey Durin III, que le quite el anillo y recibe un golpe de vuelta. Bombadil continúa hablándole al forastero de los peligros de la Tierra Media. Mientras tanto, Celebrimbor, decepcionado por las acciones de Sauron, exclama: «¡Qué me has hecho!». Después, se ven los edificios de los elfos en llamas y a Sauron caminando por ellos.

Arog, el líder de los Orcos, pide: «Dejadme a Sauron a mí». Luego apuñala a alguien con su corona dentada —. Luego — la escena de la lucha: un elfo acribillado a flechas, un ejército de orcos dispuesto a atacar y Elrond con armadura. En las siguientes escenas se puede ver criaturas de la Tierra MediaEn particular, los viejos amigos: el Ent y el águila gigante. Subjetivamente, su realización no es muy impresionante y parece peor que en las películas «El Señor de los Anillos» Peter Jackson. Entonces la batalla envuelve a todos.

Esto es lo que dice la descripción oficial: «Cuidado con los regalos prometidos. «El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder» vuelve el 29 de agosto en Prime Video. Sauron está de vuelta. Desterrado por Galadriel, sin ejército ni aliados, el naciente Señor Oscuro debe confiar ahora en su propia astucia para recuperar su poder y supervisar la creación de los Anillos de Poder, que le permitirán atar a todos los pueblos de la Tierra Media a su siniestra voluntad. Partiendo del alcance épico y la ambición de la primera temporada, la segunda temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder» sumerge incluso a los personajes más queridos y vulnerables en una creciente marea de oscuridad, obligando a todos a encontrar su lugar en un mundo cada vez más al borde del desastre. Elfos y enanos, orcos y humanos, magos y harfs… a medida que las amistades se tensan y los reinos empiezan a desmoronarse, las fuerzas de buena voluntad luchan cada vez con más valentía para aferrarse a lo que más les importa… los unos a los otros».

En la Comic-Con, el guionista y creador de la serie, Patrick McKay, sugirió que el elfo conocido por los fans de Tolkien, Glorfindel, podría aparecer en la serie, junto con el marido de Galadriel, Celeborn.

A McKay se le preguntó si Glorfindel «tiene la posibilidad de existir fuera de las páginas de Tolkien». Dijo: «La respuesta es — sí. 50 horas — es una historia muy larga. Hay espacio para que aparezcan muchos personajes increíbles… ¡Celeborn también!».

La mayoría de los fans de «El Señor de los Anillos» recordarán a Celeborn como el marido de Galadriel, que se encuentra con la Comunidad en Lothlórien. En los libros, Celeborn desempeña un papel mucho más importante. Glorfindel — elfo altofamosa por rescatar a Frodo en «La Comunidad del Anillo» tras ser herido por los Nazgûl, prestó al hobbit su caballo e invocó el poder del río para arrastrar a sus perseguidores. En la película de Jackson, estas acciones fueron realizadas por Arwen. Pero el papel de Glorfindel va mucho más allá que en los libros.

A modo de recordatorio, la segunda temporada de «El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder» se estrenará el 29 de agosto en Amazon Prime.

