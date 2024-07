Software anticuado, pero no Windows 3.1 — un informe sobre una aerolínea que se resistió a Crowdstrike resultó ser «trolling»…

Anteriormente se informó de que la aerolínea estadounidense Southwest Airlines evitó un fallo de Crowdstrike gracias a Windows 3.1. Según la fuente del mensaje, «se trataba de trolling» — no existe tal dato de hecho.

Uno de los mensajes más virales sobre Crowdstrike fue sobre evitar Southwest Airlines debido al uso de un sistema operativo obsoleto. De ello se hicieron eco numerosas publicaciones en Estados Unidos y en todo el mundo. De hecho, esta información es incorrecta — Southwest Airlines sí utiliza algún software anticuado, pero no hay información sobre Windows 3.1.

La investigación de OS News sobre la historia reveló que los sitios citaron un tuit viral como fuente de que Southwest todavía usaba Windows 3.1. El autor explicó más tarde que se trataba de un trolling.

To be clear, I was trolling last night, but it turned out to be true. Some Southwest systems apparently do run Windows 3.1. lol.https://t.co/qWPei3ID1G pic.twitter.com/NmcXeW6qPl

— Artem Russakovskii (@ArtemR) July 19, 2024