Windows 3.1 salva a una aerolínea estadounidense de CrowdStrike

Southwest Airlines, la cuarta aerolínea más grande de Estados Unidos, apenas se vio afectada por el problema CrowdStrike — debido a que utilizaba Windows 3.1. El caos sólo lo sufrieron las aerolíneas que utilizaban Windows actual.

Windows 3.1, que se lanzó en 1992, no recibe actualizaciones. Por eso, cuando CrowdStrike envió una actualización defectuosa todos los clientes, Southwest no se vio afectada. Al mismo tiempo, otras compañías se vieron obligadas a dejar en tierra sus flotas, ya que muchos de sus sistemas se negaban a funcionar.

A menudo se ha criticado a Southwest por sus anticuados sistemas, pero el viejo y probado sistema operativo salvó a sus clientes del estrés y las penurias. Sin embargo, el problema de CrowdStrike no se limitó al 100% a los pasajeros de Southwest, ya que muchos aeropuertos también experimentaron problemas sistémicos.

Además de Windows 3.1, Southwest también utiliza Windows 95 para su sistema de planificación de personal. Se trata de un sistema operativo más reciente, pero anticuado en comparación con la tecnología moderna. Muchos empleados de la aerolínea se han quejado de ello.

Sin embargo, la interrupción global de CrowdStrike podría dar argumentos a Southwest para no actualizar sus sistemas. Si un sistema no recibe actualizaciones, no lo romperán: «si no está roto, no lo arregles». En X, uno de los usuarios sugirió que la empresa se pasara a Windows XP: tampoco recibe actualizaciones y puede ejecutar aplicaciones de Windows 3.1 en modo de compatibilidad. En general, la situación demuestra claramente por qué algunas empresas no tienen prisa por actualizar su hardware y software desde hace décadas.

Fuente: Tom’s Hardware