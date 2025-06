The Witcher 3 podría recibir un nuevo DLC de la escala de «Sangre y vino», dice una fuente

The Witcher 3: Wild Hunt podría recibir un nuevo DLC argumental más de 10 años después de su lanzamiento, según afirma un insider polaco. Si la información se confirma, recibiremos la adición del nivel «Hearts of Stone» o «Sangre y vino».

El YouTuber polaco y comentarista de la industria del videojuego Boris Niespolak en podcast Rock i Borys dijo haber recibido confirmación de varias fuentes independientes. Según él, CD Projekt RED está preparando un nuevo DLC argumental para The Witcher 3 en colaboración con Fool’s Theory — el mismo estudio que está trabajando en el remake del primer The Witcher.

«Según la información que nos ha llegado, el anunciado proyecto secreto en el que CD Projekt RED está trabajando junto a Fool’s Theory es un DLC argumental para The Witcher 3. Esta información ha sido confirmada por varias fuentes independientes» — Niespolak afirma.

Niespolak sugiere que el lanzamiento del complemento podría tener lugar en 2026. También esbozó un posible orden de lanzamiento: primero — soporte para mods en consolas luego DLC para The Witcher 3, luego la historia completa de Ciri y por último — un remake de la primera parte. Pero es importante tener en cuenta que CD Projekt RED no ha comentado nada. Las filtraciones deben tratarse con cautela, aunque la fuente parezca convincente: Nespolak ya ha publicado anteriormente información precisa sobre CDPR.

El idioma original del vídeo es el polaco, pero en la configuración de los subtítulos puedes elegir la traducción automática al ucraniano o al inglés

Es igualmente importante mencionar que Fool’s Theory — es un estudio experimentado que trabajó en The Thaumaturge, Seven: The Days Long Gone y ayudó a CDPR con Witcher 3. Si efectivamente reciben el encargo de crear un nuevo DLC — será la primera gran expansión argumental de la saga en más de 8 años desde la última. Cuál podría ser la estructura de la expansión es un misterio. Si realmente se trata de una nueva historia de la talla de «Hearts of Stone» o «Blood and Wine» aún no está claro.

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

Anteriormente, CDPR ya lanzó una pequeña expansión con armaduras y una misión en honor a la serie de Netflix. Y aunque este contenido era gratuito, es probable que el nuevo DLC sea más extenso — al menos según las comparaciones con los complementos de pago en toda regla.

Si CD Projekt RED decide no volver a trabajar en nuevos contenidos para The Witcher 3, los fans pueden seguir contando con nuevas historias — aunque sea gracias al esfuerzo de la comunidad. Por ejemplo, ITC.ua mencionó recientemente regreso del sistema de habilidades del primer juego con más de 200 nuevas habilidades o sobre juega al DLC El precio de la neutralidad del primer juego. Otro gran proyecto modernista se llama The Last Wish, que pretende recrear el libro homónimo de Andrzej Sapkowski. En la versión alfa, puedes completar una misión que se convirtió en la primera adaptación de los acontecimientos que llevaron a Geralt a ser llamado el Carnicero de Blaviken. A continuación se presenta una demostración de juego en el vídeo de xLetalis.

En la actualidad, el universo The Witcher sigue prosperando. Por ejemplo, la cuarta temporada de la serie The Witcher de Netflix ya está en fase de postproducción Se espera que — se estrene en 2025. Y el nuevo libro de Andrzej Sapkowski — «Crossing of Ravens» — se publicará en ucraniano a finales de este año. También estamos desarrollando The Witcher 4, que recientemente recibió una presentación técnica. Aunque no muestra la jugabilidad final, la imagen y los detalles del escenario siguen pareciendo convincentes.

Fuente: Wccftech / Redanian Intelligence