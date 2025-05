Todos los juegos de Mafia ya están disponibles en GeForce NOW — The Old Country se añadirá en el lanzamiento

Esta semana, el servicio GeForce NOW ha recibido toda la franquicia Mafia — desde los títulos clásicos hasta el próximo Mafia: The Old Country.

NVIDIA ha confirmado oficialmente que todos los juegos principales de la serie ya están disponibles para streaming en la nube. Un nuevo juego que cambia la tradición del mundo abierto se unirá a la lista inmediatamente después de su lanzamiento el 8 de agosto. Los tres títulos — Mafia, Mafia 2 y Mafia 3 — así como las versiones actualizadas Definitive Edition, ya se pueden lanzar directamente desde la nube. Esto se aplica tanto a los usuarios de Steam como a los de Epic Games Store.

Aquí está la lista completa de juegos añadidos a GeForce NOW esta semana:

Mafia (Steam)

Mafia II (Classic) (Steam)

Mafia: Definitive Edition (Steam y Epic Games Store)

Mafia 2: Definitive Edition (Steam y Epic Games Store)

Mafia 3: Definitive Edition (Steam y Epic Games Store)

Mafia: The Old Country (8 de agosto)

También se han añadido nuevas versiones a esta lista:

Survival Machine (Steam, 7 de mayo)

Revenge of the Savage Planet (Steam y Xbox, en PC Game Pass, 8 de mayo)

Spirit of the North 2 (Steam, 8 de mayo)

Towerborne (Steam y Xbox, en PC Game Pass)

Si alguien aún no ha jugado al clásico Mafia — quizás estas sean las pistas del universo. La primera parte cuenta la historia de un taxista Tommy Angelo, que se introduce en la mafia gracias a un encuentro fortuito La segunda parte continúa con Vito Scaletto en el papel protagonista, que junto a su amigo Joe se mueve por el mundo criminal de Empire Bay. Y Mafia 3 te lleva a New Bordeaux en 1968. Lincoln Clay regresa de Vietnam y crea una nueva familia después de que la mafia italiana destruya la anterior.

Y aquí está la precuela — Mafia: The Old Country — promete una nueva página en la historia de la saga de la mafia. En cuanto se publique el juego, se podrá jugar a través de GeForce NOW. El lanzamiento está previsto para el 8 de agosto.

Fuente: NVIDIA