Ubisoft organizó un viaje VIP a Disneylandia para YouTubers por los comentarios positivos sobre Star Wars Outlaws

Parece que Ubisoft ha encontrado una nueva forma de utilizar el Poder de… El poder del marketing.

Ubisoft ha recurrido a una estratagema de marketing poco convencional para promocionar su nuevo juego Star Wars Outlaws. La compañía invitó a conocidos YouTubers y streamers a un tour VIP a Disneyland después del primer día de sesiones de juego y entrevistas. Esta maniobra ha suscitado inquietud entre los aficionados acerca de la objetividad de las futuras reseñas del juego.

Blogueros europeos confirmadoTambién se les invitó a un viaje en barco, además de visitar Disneylandia. Semejante generosidad del editor superó con creces el formato habitual de los eventos previos, que suelen limitarse a una sesión de juego y a la comunicación con los desarrolladores.

Built an epic lightsaber at Galaxy’s Edge yesterday with fellow #StarWarsOutlaws content creators and explored the park. It was an absolute blast! 😎 pic.twitter.com/4P8aI8MKiP

— The HQ (@theStarWarsHQ) July 12, 2024