El nuevo vídeo de Star Wars Outlaws es criticado por su argumento aburrido y sus efectos anticuados

IGN ha compartido un vídeo de diez minutos de juego de Star Wars Outlaws. Incluye escenas, batallas, misiones y otros elementos del juego.

Los eventos, al igual que en de vídeos anteriorestiene lugar en el planeta desértico Tatooine, conocido por la clásica trilogía cinematográfica «Star Wars». Durante la búsqueda, el protagonista del juego, Kay, rinde homenaje al clásico y cae en un pozo de sarlacc.

Star Wars Outlaws está ambientado entre los acontecimientos de «El Imperio Contraataca» y «El Retorno del Jedi». Los planetas del juego serán diferentes — no solo Tatooine, sino también otros lugares icónicos y completamente desconocidos.

Kay Wess, un aventurero y contrabandista, está evolucionando, buscando la libertad y los medios para empezar una nueva vida. Junto a Wess, los jugadores encontrarán a su compañera Nix. Los jugadores lucharán, robarán y se abrirán camino a través de los sindicatos del crimen de la Galaxia. El juego es compatible con Ray Tracing y DLSS 3.5 Ray Reconstruction. Ubisoft y NVIDIA aún no han compartido más información sobre estos efectos.

Sin embargo, muchos espectadores del vídeo han reaccionado mal y han abandonado la página. Se quejan del comportamiento poco realista de los enemigos — no notan gritos, disparos y explosiones. La búsqueda con el sarlacc resultó ser un simple deambular por una cueva en lugar de una aventura interesante. También notaron el evidente no el mejor estado del juego, frisos, escenas anticuadas, efectos de explosiones, etc. Algunos opinan que el mundo del juego es vacío y monótono, y también dicen que de los muchos mundos desconocidos de la Galaxia, los espectadores sólo ven una vez más el desierto Tatooine.

«Gráficos — hay de todo, pero esas explosiones y animaciones son muy malas para un juego AAA en 2024».

«Todo el mundo habla de la animación, pero ¿y de lo sosos y poco interesantes que eran la misión y los diálogos?.

«Conduce una moto por el desierto, encuentra una cueva para saquear piedras, ten un tiroteo con la peor y más lenta jugabilidad que he visto en un juego en tercera persona con animaciones sacadas directamente de 2010. Mira un vídeo sobre una historia aburrida y sin alma con unos personajes aburridos y sin alma. Andar en moto por el desierto otra vez, tener una batalla aburrida otra vez, donde tu única variedad de estilo de juego es detrás de qué caja te vas a esconder. Otra obra maestra de ubislop».

