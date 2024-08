Un ejemplo para George Martin: Andrzej Sapkowski ha terminado un nuevo libro «The Witcher»

Andrzej Sapkowski dijo que había terminado un nuevo libro de la serie «Witcher». El escritor cumplió los plazos que había mencionado antes.

En una entrevista con Chimères, Andrzej Sapkowski dijo que había terminado de trabajar en el nuevo «Witcher» — el escritor no reveló el título del libro. El pasado mes de agosto Sapkovsky dijo que el libro aparecería en un año— y eso es exactamente lo que ocurrió.

«Ahora mismo no tengo planes. He terminado el libro. Me llevó quizá dos años, algo así».

Anteriormente, el autor dijo que el libro tratará sobre Geralt, pero no forma parte de la saga principal. Una fecha de publicación en invierno para el nuevo «The Witcher», que también se anunció anteriormente, parece muy probable. El libro será el primero de la serie en 11 años, después de «The Storm Season» 2013. La historia precuela protagonizada por Geralt tampoco formaba parte de la saga principal.

Es imposible no mencionar a George Martin en este contexto. En un discurso pronunciado en la Casa de los Escritores de Oxford, Martin dijo que le gustaría completa tu propia serie de libros «Canción de hielo y fuego». El proceso duró muchos años, durante los cuales el escritor participó activamente en series de televisión. Por supuesto, la forma de trabajar y la escala de la saga y del universo son diferentes en su caso, pero al menos Sapkovsky tiene un resultado concreto.

Fuentes: Redanian Intellingence, GamesRadar