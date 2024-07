Un jugador demanda a FromSoftware porque Elden Ring «es demasiado difícil».

Y luego demandará a su espejo por mostrar «git gud».

Un jugador del popular videojuego Elden Ring ha presentado una demanda contra la empresa desarrolladora FromSoftware, a la que acusa de hacer el juego demasiado complicado. Afirma que Elden Ring contiene contenido adicional inaccesible incluso para los aficionados más entregados debido a la «barrera de dificultad impenetrable».

Un usuario de Twitter bajo el nick de Airbagged publicó capturas de pantalla del foro 4Chan, donde detalló sus afirmaciones. En su opinión, los jugadores normales solo pueden familiarizarse con la mitad del contenido de los juegos de FromSoftware debido a su excesiva complejidad. El demandante está convencido de que cada juego del estudio esconde «un juego completamente distinto».

Como ejemplo, cita los juegos Sekiro y Bloodborne. Cree que estos productos se anunciaron de forma diferente a como aparecen en la versión final. El demandante declaró que el 25 de septiembre se celebrará una vista judicial en la que participará el editor del juego, Bandai Namco.

La comunidad de jugadores se tomó la noticia con ironía. Los usuarios dejaron comentarios humorísticos bajo la publicación. Por ejemplo, uno de los jugadores bajo el nickname KarlGerm escribió que si te adentras lo suficiente en la cueva Elden Ring, puedes salir en el juego Sonic Adventure Battle 2.

Cabe señalar que si el demandante se refiere a contenidos recortados, sus afirmaciones carecen de fundamento. El desarrollo de videojuegos es un proceso complejo, durante el cual parte del material creado no suele incluirse en la versión final. Si los juegos de FromSoftware tuvieran realmente contenido adicional oculto, los entusiastas de los datos lo habrían descubierto hace años.

FromSoftware es conocida por crear juegos muy complejos, como la serie Dark Souls. Elden Ring, lanzado en 2022, también es famoso por su compleja mecánica. Recientemente, se lanzó un pack de expansión llamado Shadow of the Erdtree, que resultó ser incluso más difícil que el juego principal. Algunos jugadores incluso Necesitaba un psicólogopara vencer al último jefe. Y el streamer de Twitch superó a dos jefes principales Elden Ring: Shadow of the Erdtree con el poder de la mente — con un controlador basado en EEG.

Fuente: Tech4gamers