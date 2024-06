Un streamer de Twitch ha derrotado a dos jefes de Elden Ring: Shadow of the Erdtree con el poder de la mente — con controlador basado en EEG

El streamer de Twitch Perry Carial ha destruido a dos de los jefes principales de Elden Ring: Shadow of the Erdtree con la ayuda de un controlador de electroencefalografía (EEG) que descifraba información de su cerebro en tiempo real.

La altísima complejidad de Elden Ring: Shadow of the Erdtree ha llevado a su críticas mixtas en Steam —38% de los jugadores consideran que los DLC son más molestos que divertidos. Sin embargo, esto no impidió que la chica lo completara de una forma tan inusual.

Thought I’d post a clip of what mental controls I use and how I get around Getting to the boss is often harder than the boss😅#shadowoftheerdtree #EldenRing pic.twitter.com/RmetlwJb8h — Perri (@perrikaryal) June 23, 2024

El año pasado, Karyal completó el juego básico Elden Ring utilizando EEG para controlar ciertas acciones del juego, como atacar y rodar. Esta tecnología se utiliza habitualmente para diagnósticos médicos. La streamer conoció el escáner cerebral mientras estudiaba un máster en psicología. Se preguntó si esta tecnología podría adaptarse para controlar videojuegos.

WE DID IT Shadow of the Erdtree, first boss, COMPLETED with mind control, and ZERO HANDS I can’t believe it. This was the hardest thing ever. We’ve come SO FAR! Let’s gooooooo pic.twitter.com/INrwrgOH0Y — Perri (@perrikaryal) June 22, 2024

Para ello, Perry Carial utilizó sus conocimientos de codificación para enseñar al software que venía con unos auriculares EEG comerciales a reconocer los patrones de la actividad eléctrica de su cerebro. Los patrones creados se emparejaron con acciones del juego — esto le permitió controlarlo imaginando algunas acciones específicas. Por ejemplo, al imaginar que empujaba un cubo hacia delante, Perry realizaba un lanzamiento, o podía imaginar que un plato giraba para realizar un ataque, o simplemente enfadarse para curarse.

WE DID IT AGAIN Shadow of the Erdtree, SECOND boss, Renalla, DEFEATED with mind control, and ZERO HANDS. Absolutely INSANE Let’s gooooooooooo If you have any questions, look at the full VOD below – I do set-up, training, and troubleshooting all LIVE pic.twitter.com/H0UpxUj8hz — Perri (@perrikaryal) June 23, 2024

Mientras jugaba a Elden Ring en 2023, Karyal seguía utilizando el mando físico de Xbox para controlar el movimiento. Sin embargo, en Shadow of the Erdtree, la streamer decidió intentar ir completamente sin manos, utilizando software para seguir los movimientos de sus ojos y cabeza, y para ciertas acciones complejas, utilizó comandos de voz. Dirigirse a los jefes requiere una configuración de comandos completamente distinta que durante el combate — una complejidad adicional en el proceso.