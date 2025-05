Una filtración del set de rodaje de «Avengers: Doomsday» reveló una icónica locación del MCU — insinuando el regreso de un «viejo» villano.

Nuevo vídeo del set de rodaje de «Avengers: Doomsday» insinúan la aparición de la icónica localización del MCU — Madripura, y con ella el regreso del antagonista de la serie «Halcón y el Soldado de Invierno».

En los cómics, Madripura es una ciudad-estado insular del sudeste asiático, hogar de varios villanos. Lobezno también pasó algún tiempo allí, pero en las adaptaciones de Marvel, el lugar debutó en la serie de 2021 «Halcón y el Soldado de Invierno» y se asoció estrechamente con el personaje de Sharon Carter (Emily Wanquam).

Sharon Carter es una antigua agente de la CIA y sobrina de la fundadora de S.H.I.E.L.D. Peggy Carter. En las películas «El Primer Vengador: Infinity War» y «El Primer Vengador: Confrontación», ayuda a Steve Rogers e infringe la ley, lo que la obliga a huir, mientras que en la serie «El Halcón y el Soldado de Invierno», el personaje se esconde en Madripur. Es Carter quien ayuda a Sam Wilson y Bucky Barnes a encontrar a un científico que ha recreado el suero del supersoldado, pero obviamente persigue sus propios objetivos. Al final, resulta que ella es el misterioso «rey» Power Broker de Madripur y un nuevo antagonista que juega en dos frentes.

Obviamente, la aparición de Madripuru en «Vengadores: Judgement Day» simplemente no puede ignorar la historia de Carter, así que quizás veamos la continuación del arco argumental del personaje. Aunque Emily Wanquam no fue anunciada en la presentación del reparto, puede que suceda pronto — ya que Marvel insinuó que anteriormente presenta a más de 25 personajes en un flujo de 5 horas, Esto no es todo.

Hacer una películaactualmente en curso en el Reino Unidoasí que ya hemos vistoalgunas imágenes entre bastidoresque, entre otras cosas, insinuaba que al menosparte de la acción tendrá lugar en Latveria — la patria nevada del Doctor Extraño, interpretado por el ex Iron Man Robert Downey Jr.

Como recordatorio, el estudio tiene previstas dos nuevas películas de Los Vengadores y, además de «Doomsday», estrenará una secuela directa llamada «Secret Wars» — ambas dirigida por los hermanos Russo(«Vengadores: Infinity War» y «Vengadores: Endgame») a partir de guiones del veterano del MCU Stephen McFeely. «Doomsday» se estrenará en cines el 1 de mayo de 2026, y «Secret Wars» se estrenará un año después, el 7 de mayo.