Apple представила «голосовую» подписку Apple Music и новые яркие цвета HomePod mini

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Еще один значимый анонс сегодняшней крупной презентации Apple Unleashed — Apple Music Voice. Это новая «голосовая» подписка Apple Music, завязанная на фирменном голосовом ассистенте Siri. Она станет доступна этой осенью, но Украина не вошла в первую волну стран.

Apple Music Voice — индивидуальный план, который стоит $4,99 в месяц, что вдвое дешевле базовой подписки. Но управлять воспроизведением музыки можно будет только с помощью голосовых команд (с любых устройств, которые поддерживают Siri, в том числе HomePod mini, AirPods, iPhone и других продуктов Apple, а также при использовании CarPlay).

Подписка Apple Music Voice станет доступна этой осенью в 17 странах: Австралия, Австрия, Великобритания, Германия, Гонконг, Индия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Мексика, Новая Зеландия, Тайвань, США, Франция и Япония.

В рамках обновления Apple Music в сервис добавят сотни новых плейлистов для разных занятий и для разного настроения, собранных профессиональными редакторами Apple Music и полностью оптимизированных под исключительно голосовое управление. Они будут доступны всем подписчикам Apple Music независимо от выбранного плана подписки. Подписчики Apple Music Voice также получат доступ ко всем плейлистам Apple Music, включая самые популярные: New Music Daily, Rap Life, Today’s Hits, Today’s Country, A‑List Pop, R&B Now и другие.

Одновременно Apple объявила о расширении цветовой палитры умной колонки HomePod mini тремя яркими цветами. Вдобавок к белому и темно-серому теперь доступны оранжевый, желтый и синий цвета. Цена при этом не изменилась и составляет прежние $99.