Apple Watch Series 10: больший и более яркий дисплей с более тонким и легким корпусом и новыми функциями для здоровья

Apple начала свою презентацию с анонса юбилейной версии умных часов Apple Watch Series 10. Новинка получила немало улучшений по сравнению с предшественником. Одним из них стал OLED-экран с широкими углами обзора, который больше, чем дисплей Apple Watch Ultra, а также на 40% ярче, чем у Apple Watch Series 9.

Новый Apple Watch Series 10 имеет толщину всего 9,7 мм, что делает его на 10% тоньше Apple Watch Series 9. Увеличенный дисплей — самый большой среди всех Apple Watch на сегодняшний день (на 30% больше, чем у Series 6) — позволяет отображать дополнительную линию текста на экране, что облегчает пользователям мгновенную проверку электронных писем и сообщений. И дисплей, и корпус имеют более скругленные углы, чем раньше.

Часы имеют корпус из полированного алюминия и новую металлическую заднюю часть, на которой интегрированы различные антенны смарт-часов. Также Apple предложила версию в титановом корпусе вместо модели из нержавеющей стали. Несмотря на больший дисплей, часы стали на 10% легче предшественника (на 20% для титановой версии).

Они водостойкий на глубине до 50 метров, что позволяет не снимать их в душе, во время плавания или занятий серфингом. Устройство содержит большую зарядную катушку, что обеспечивает более быструю зарядку. Аккумулятор Series 10 можно зарядить до 80% всего за 30 минут.

Умные часы Apple Watch Series 10 получили новый процессор Apple S10 с 4-ядерным нейронным блоком для функций искусственного интеллекта. Эта модель стала первыми часами серии Apple Watch, которые имеют функцию обнаружения апноэ во сне с помощью контроля дыхания пользователя в течение ночи с использованием встроенного акселерометра. Это состояние, которое заставляет людей внезапно останавливать дыхание во время сна, и обычно обнаруживается с помощью оборудования, которое контролирует сердце пациента, режим дыхания, активность мозга и даже движения конечностей. Если Series 10 обнаружит признаки апноэ во сне, устройство предупредит пользователя и предоставит подробный отчет, которым можно поделиться с врачом.

Новые Apple Watch Series 10 будут работать под управлением watchOS 11. Программное обеспечение 2024 года добавляет возможность приостанавливать и дополнительно настраивать цели и активности, а также новое приложение Vitals для проверки ночных показателей, тренировочных нагрузок и данных о беременности.

Цена Apple Watch Series 10 начинается от $399 за вариант только с GPS. Модель с поддержкой сотовой связи стоит $499. Умные часы доступны для предварительного заказа с сегодняшнего дня, а продажи начнутся с 20 сентября.

Apple решила не выпускать Watch Ultra нового поколения, а вместо этого сосредоточилась на обновлении Apple Watch Ultra 2. Устройство получило новый «сатиновый черный» цвет и функции обнаружения апноэ во сне. Титановый браслет Milanese Loop изготовлен из устойчивого к коррозии материала, что делает его пригодным для любителей подводного плавания.

В то же время watchOS 11 приносит с собой обновление Smart Stack — виджеты, которые появляются, когда вы поворачиваете Digital Crown и которые теперь будут отображать активность в реальном времени. Также стал доступным набор функций для отслеживания состояния здоровья. Устройство доступно для предварительного заказа по цене $799 и поступит в продажу с 20 сентября.

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