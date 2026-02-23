ITC.ua запустит текстовую трансляцию Samsung Galaxy Unpacked 2026

Сайт ITC и сеть магазинов Comfy приглашают всех на текстовую трансляцию презентации Samsung Galaxy Unpacked 2026: узнавайте первыми все детали о новинках с профессиональными комментариями наших авторов.

Уже 25 февраля Samsung Electronics запустит презентацию Galaxy Unpacked в Сан-Франциско, а ITC по традиции проведет прямую текстовую трансляцию. Все, чтобы наши читатели не пропустили одно из важнейших событий в мире гаджетов и технологий — даже в условиях блэкаута и со слабой связью.

В Samsung пока не раскрывают всех сюрпризов, но обещают продемонстрировать новый уровень мобильных технологий в сочетании с передовыми возможностями Galaxy AI. В дополнение к текстовой трансляции ITC будет публиковать все главные новости с события, поэтому оставайтесь на нашем сайте и после его завершения.

Когда : Samsung Galaxy Unpacked состоится 25 февраля 2026 года в 20:00 по Киеву.

Где следить: ссылка на видео трансляции и текстовые комментарии от наших авторов будет доступна в то же время в публикации на главной странице ITC.

Партнером текстовой трансляции ITC выступает Comfy — безусловный лидер рынка по продаже техники в Украине.

Бонусом: те, кто оставят свои контакты в форме на сайте компании, получат дополнительную выгоду в 1500 грн.