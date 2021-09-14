Презентация iPhone 13 и других новинок Apple: текстовая трансляция (начало в 20:00)

Сегодня в 20:00 по киевскому времени компания Apple проведет презентацию новой линейки смартфонов iPhone 13, которая будет включать сразу четыре модели: iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Кроме этого, ожидается обновление линейки умных часов Apple Watch Series 7, которые должны получить полностью новый дизайн. Как и в прошлом году презентация Apple будет проходить в онлайн формате с видеотрансляцией на английском языке. Мы же приглашаем вас присоединиться к нашей традиционной текстовой трансляции.

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О спонсоре трансляции презентации Apple на ITC.ua

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