Текстовая трансляция презентации Apple: MacBook Pro на M1X и другие новинки (завершена)

Сегодня в 20:00 компания Apple проведет специальное мероприятие, на котором покажет новые ноутбуки MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов, а также новым ARM-процессором M1X и Mini-LED экраном. Возможно, будут и другие новинки, но более точно мы узнаем уже во время самой презентации. Традиционно, мы будем вести текстовую трансляцию мероприятия параллельно с видео от самой компании.

Спонсор трансляции – Comfy. Будь первым – выбирай новинки Apple на Comfy.ua.

О спонсоре трансляции презентации Apple на ITC.ua

Будь первым – выбирай новинки Apple на COMFY.UA: