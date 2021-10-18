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Текстовая трансляция презентации Apple: MacBook Pro на M1X и другие новинки (завершена)

Текстовая трансляция презентации Apple: MacBook Pro на M1X и другие новинки (завершена)

Текстовая трансляция презентации Apple: MacBook Pro на M1X и другие новинки (завершена)

Сегодня в 20:00 компания Apple проведет специальное мероприятие, на котором покажет новые ноутбуки MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов, а также новым ARM-процессором M1X и Mini-LED экраном. Возможно, будут и другие новинки, но более точно мы узнаем уже во время самой презентации. Традиционно, мы будем вести текстовую трансляцию мероприятия параллельно с видео от самой компании.

Спонсор трансляции – Comfy. Будь первым – выбирай новинки Apple на Comfy.ua.

Спонсор трансляції?
Текстовая трансляция презентации Apple: MacBook Pro на M1X и другие новинки (завершена)
Текстовая трансляция презентации Apple: MacBook Pro на M1X и другие новинки (завершена)

Спонсор трансляції?
Текстовая трансляция презентации Apple: MacBook Pro на M1X и другие новинки (завершена)
Текстовая трансляция презентации Apple: MacBook Pro на M1X и другие новинки (завершена)

О спонсоре трансляции презентации Apple на ITC.ua

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