У ITC.ua — новый дизайн и логотип. It’s All About Community

Ждем ваши комментарии, критику и идеи по улучшению сайта!

Вот и наступил тот самый момент, который вся наша редакция ждала весь последний год, и, честно говоря, сейчас очень на этот счет переживает. Сегодня мы выкатываем новый дизайн сайта и новый логотип. И это еще не все новости.

Мы возвращаемся к истокам. ITC = IT Community

Но обо всем по порядку. ITC.ua давно вышел за рамки новостного издания о технике и «железе», и сегодня это настоящее комьюнити, которое ежедневно посещают сотни тысяч украинцев с общими интересами. На сайт приходят не только за новостями, но и за общением. Именно эту концепцию мы взяли за основу для разработки нового дизайна, логотипа и дальнейшего развития сайта.

Все, что я сейчас пишу, задумали еще до войны, но нападение россии на нашу страну сдвинуло планы, и мы только сейчас возвращаемся к реализации старых идей.

Небольшой спойлер: ITC = IT Community придумал не я, а основатель ресурса Сергей Арабаджи еще в 90-х годах. Именно так название расшифровывалось изначально. Так что мы в некотором роде возвращаемся к истокам 🙂

Задача нового лого – увести образ сайта из «нулевых», сделать более современным и создать ассоциацию именно с комьюнити – сообществом единомышленников.

Немного деталей про шрифт и цвета логотипа

Основная идея заключалась в том, чтобы не использовать заезженные пиктограммы, как это было модно 20 лет назад, и сделать более аккуратный логотип. Акцент сделали на букве C, внутри которой появился хвостик – он символизирует значок сообщения в переписке. В качестве шрифта мы использовали Avant Garde, благодаря ему первые две буквы – IT выглядят компактно, а С – Community более широкой, с акцентом на хвостике, о котором я писал выше. И еще наш дизайнер решил отказаться от наклонных букв и предпочел им более простые, ровно стоящие символы 🙂

Также мы немного обновили голубой цвет – сделали его более насыщенным и ярким.

Новый дизайн и планы на будущее

Что касается дизайна, то тут все значительно проще. Мы оставили в текущем виде структуру сайта, сделали его более аккуратным и структурированным. По сути, редизайн – это более свежая цветовая гамма и более современная стилистика. Из значимых нововведений – мы решили выделять разные форматы материалов, чтобы статьи и обзоры, на которые авторы порой тратят по несколько дней времени, не сливались с новостями и вам, читателям, было проще определить, какого типа статья перед вами.

За все, что вы видите сейчас, отдельная благодарность от всей нашей команды дизайнеру Славе Кутовому, нашему бессменному и любимому разработчику Алексею Меркушу и команде InDevLab, которая занимается поддержкой серверов сайта и делает все, чтобы он быстро работал и не падал.

Мы будем благодарны за ваши комментарии по текущему дизайну, а также с радостью исправим найденные вами баги и обсудим предложения по дальнейшему развитию сайта.

Ведь следующий шаг – пользовательские блоги – уже не за горами!

Итак, как вам дизайн и что вы думаете про блоги на сайте? Какими они должны быть, по вашему мнению? И что еще нам стоит улучшить в нашей работе?