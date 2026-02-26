Сверхобеспечение 352% по BTC: о чем говорит февральский отчет биржи Bitget о резервах

Крупнейшая универсальная биржа (UEX) Bitget опубликовала отчет Proof of Reserves (PoR) за февраль 2026 года. Документ подтверждает полное обеспечение пользовательских активов на фоне сохраняющейся рыночной волатильности и осторожных настроений инвесторов на рынке цифровых активов.

В партнерском материале разбираемся, как работает Proof of Reserves, что означает сверхобеспечение резервов и и почему регулярная публикация таких отчетов важна для доверия к криптобирже.

Как устроен отчет Proof of Reserves и что показывают цифры

Февральский отчет охватывает BTC, ETH, USDT и USDC. Актуальные данные о резервах размещены на странице прозрачности Proof of Reserves Bitget. Как и в предыдущих публикациях, отчет включает аттестации кошельков в блокчейне, а также инструмент самопроверки. С его помощью пользователи, используя анонимизированный идентификатор, могут убедиться в том, что их баланс включен в дерево Меркла. Это позволяет сохранить и прозрачность, и приватность.

По состоянию на февраль общий резервный коэффициент Bitget составляет 169%, что значительно превышает отраслевой стандарт 1:1. По отдельным активам показатели следующие: 352% для BTC, 147% для ETH, 100% для USDT и 104% для USDC. Это означает, что пользовательские балансы по ключевым активам полностью обеспечены ончейн-резервами, а в ряде случаев — с существенным запасом.

«Периоды неопределенности — это время, когда прозрачность особенно важна, — заявила Грейси Чен, CEO Bitget. — Февраль стал очередным испытанием доверия рынка, но наши резервы оставались стабильно сверхобеспеченными. Proof of Reserves для нас — не реактивная мера, а наше внутреннее обязательство показывать, как Bitget функционирует в каждом рыночном цикле».

Прозрачность как элемент устойчивости платформы

Несмотря на сохраняющееся макроэкономическое давление и повышенную волатильность, структура резервов Bitget оставалась стабильной, обеспечивая непрерывный доступ к средствам пользователей и работе платформы. Proof of Reserves является ключевым элементом общей системы безопасности Bitget, наряду с Фондом защиты и постоянным мониторингом рисков. Верификация корня Меркла позволяет пользователям независимо проверять свои балансы без раскрытия персональных или учетных данных.

По мере развития модели Universal Exchange, объединяющей криптоактивы, токенизированные активы и ончейн-рынки в единой торговой среде, регулярная публикация Proof of Reserves остается ключевым элементом прозрачности. Такие отчеты дают пользователям проверяемое подтверждение платежеспособности платформы и способствуют укреплению доверия в условиях меняющегося рынка.

Для ознакомления с последним Proof of Reserves Bitget, пожалуйста, посетите страницу прозрачности.

