Bitget приєднується до Ondo Global Markets Alliance: чого чекати криптоінвесторам

Провідна криптовалютна біржа і компанія Web3 Bitget офіційно приєдналася до Global Markets Alliance. Альянс – це ініціатива Ondo Finance, спрямована на узгодження галузевих стандартів і забезпечення сумісності токенізованих цінних паперів.

У рамках цього партнерства користувачі Bitget незабаром отримають доступ до понад 100 токенізованих акцій США, ETF і фондів грошового ринку. У партнерському матеріалі пояснюємо, як це дозволить їм розширити інвестиційний портфель за межі традиційних криптоактивів.

Токенізація активів

Токенізовані RWA (активи реального світу) — це сегмент цифрових активів, створений в результаті злиття традиційних фінансів і технології блокчейн. Доступ користувачів до таких токенізованих RWA, як токенізовані акції, ETF та інші активи, розширить їхні можливості для інвестування та дозволить сформувати більш різноманітний та стійкий портфель на різних ринках.

«Токенізація стане основним драйвером наступного етапу впровадження цифрових активів; очікується, що її ринок в найближчі роки досягне трильйонів доларів. глобального, ліквідного, доступного та інклюзивного фінансового ринку», – говорить Грейсі Чен, генеральний директор Bitget.

Додавання токенізованих акцій та ETF робить Bitget великою екосистемою криптопродуктів. Що також допомагає користувачам орієнтуватися як у цифрових, так і традиційних активах.

Про Ondo Global Markets Alliance

Глобальний Альянс Ondo був створений для об’єднання надійних інфраструктурних партнерів, бірж, кастодіанів і DeFi-платформ для забезпечення безмежного доступу до високоякісних фінансових продуктів. До Альянсу входять такі гравці ринку, як Jupiter, Trust Wallet, Rainbow Wallet, BitGo, Fireblocks, 1inch, Alpaca, а тепер і Bitget.