Програма ROG Elite Rewards: 25 000+ українців серед учасників, 200+ отриманих винагород

На початку цього року в Україні стала доступною програма ROG Elite Rewards. Її учасники можуть отримати фірмові геймерські аксесуари, коди для ігор, ексклюзивний цифровий контент та багато іншого. Саме таким чином бренд Republic of Gamers (ROG), відомий першокласним ігровим обладнанням, відзначає своїх відданих шанувальників.

В Україні учасниками програми стали вже понад 25 тисяч користувачів. У партнерському матеріалі розповідаємо, як до них приєднатися.

Як отримати винагороду

Програма ROG Elite Rewards стрімко набирає популярності серед українських геймерів, про що свідчить статистика: з березня по травень до неї приєдналося понад 4,6 тисячі нових користувачів, а понад 200 щасливчиків вже отримали фірмові подарунки.

Щоб приєднатися до них:

почніть з реєстрації у програмі, використовуючи наявний або створивши новий обліковий запис ASUS .

активно заробляйте бали, виконуючи різноманітні завдання

обмінюйте їх на бажані призи.

ASUS регулярно пропонує нові опитування, акції в соціальних мережах та інші способи заробити бали, не виходячи з дому та не витрачаючи жодної копійки. ROG також активно веде трансляції ігор, де обговорюються останні новини, пропонуються корисні інструкції та багато іншого на каналах YouTube та Twitch. Під час цих трансляцій глядачі можуть отримувати спеціальні коди, що дозволяють заробити ще більше балів програми.

Що саме можна отримати

Асортимент винагород постійно оновлюється, пропонуючи подарункові сертифікати, ексклюзивні віртуальні шпалери, стильний одяг із символікою ROG, окремі товари ROG і навіть найпопулярніші комп’ютерні ігри.

Програма ROG Elite Rewards має декілька рівнів, щоб відзначити найбільш активних користувачів.

Рівень Explorer – це початковий етап, де можна отримати такі нагороди, як ігри та ексклюзивний цифровий контент.

Рівень Professional відкриває доступ до більшої кількості винагород та розширює вибір подарунків.

Рівень Elite об’єднує всі переваги рівнів Explorer і Professional, а також додає спеціальний знак Elite Tier в акаунті програми.

На вершині піраміди знаходиться рівень Super Elite, доступний лише за запрошенням. Цей рівень включає в себе всі переваги інших рівнів і дає право на участь в ексклюзивних розіграшах, де користувачі мають шанс виграти найцінніші з призів.

Хто може приєднатися до програми

Важливо зазначити, що учасниками програми можуть бути лише повнолітні фізичні особи, власники пристроїв ROG, які мають обліковий запис ASUS, активували обліковий запис програми ROG Elite Rewards і погодилися з Правилами і умовами цієї програми.

Більш детальну інформацію про програму можна знайти на вебсайті ROG Elite Rewards і в розділі FAQ.

Долучитися до програми ROG Elite Rewards можна вже сьогодні – та одразу ж накопичувати бали, щоб отримати нагороди.

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