ТОП 3 відеореєстратори DDPAI на будь-який гаманець

Більшість водіїв купують відеореєстратор після того, як щось трапилось. Або трапилось у сусіда, а вони почули цю історію. Так чи інакше, момент, коли треба б поставити камеру зазвичай настає пізніше, ніж хотілося б. Компанія DDPAI випускає реєстратори у трьох цінових діапазонах і кожен має свої особливості. У цьому партнерському топі розкажемо про три популярні та цікаві моделі, на які варто звернути увагу автовласникам.

DDPAI Z50 Pro

Модель DDPAI Z50 Pro створена для тих, хто вже розуміє, чого хоче від реєстратора, і не хоче потім шкодувати про зекономлені умовні двадцять доларів. Камера пишу відео на передню камеру у 4K з кутом огляду 143 градуси, а на задню у 1080P і з кутом огляду 124 градуси. Разом вони закривають майже все, що відбувається навколо авто на дорогах.

Також тут є нічне бачення і завдяки світлосильному шестилінзовому об’єктиву F1.8 та функції NightVIS 2.0 ви побачите усе в найкращій можливій якості.

Відеореєстратор оснащений модулем Wi-Fi 6, а це значить, що файли передаються зі швидкістю до 13 МБ/с. Тобто хвилина запису у 4K скидається на телефон за кілька секунд. Також тут є GPS, який фіксує маршрут і швидкість разом із відео. Якщо колись доведеться доводити щось у страховій або поліції, геодані можуть бути вирішальним аргументом.

При виборі версії DDPAI Z50 Pro з 4G з’являється можливість дивитися живе відео з камери зі смартфона та отримувати сповіщення при будь-якому русі біля авто. Для тих, хто паркується у непростих місцях, ця функція може виправдати різницю у ціні сама по собі, адже це дуже зручно.

Ціна DDPAI Z50 Pro за акцією до 25 березня включно складає $75.93 із купоном ASUA11.

DDPAI Z60 Pro

DDPAI Z60 Pro — найдорожча модель у добірці. У версії 3-CH система одночасно пише дорогу попереду у 4K, салон у 2K і простір позаду у 1080P. Це має сенс для таксистів та перевізників, які часто беруть пасажирів або перевозять щось цінне. Якщо у вас є потреба документувати все, що відбувається всередині авто, то це саме ваша модель відеореєстратора.

За зображення відповідають матриці Sony IMX678 та Sony IMX662. Також є підтримка HDR, що утримує деталі одночасно у яскравих і темних зонах кадру, що помітно при в’їзді в тунель або при яскравому небі над темною дорогою. Наявна функція AI ISP обробляє зображення в реальному часі та прибирає “шум”, який на звичайних камерах перетворює нічний запис на кашу з пікселів.

Система ADAS відстежує дорожню ситуацію і попереджає про небезпечне зближення або виїзд з ряду. А з опцією 4G і Cloud Box камера перетворюється на повноцінну систему моніторингу, адже дає живе відео на телефоні, сповіщення та хмарне збереження записів.

Ціна DDPAI Z60 Pro по акції до 25 березня складає $97.39 із купоном ASUA11 або $108.39 із купоном магазину DDPAIUA4.

DDPAI Mini Pro 2K

Відеореєстратор DDPAI Mini Pro 2K ховається за дзеркалом заднього виду і з вулиці його майже не видно. Для частини водіїв це принципово, особливо якщо авто паркується у дворі або в людних місцях. При цьому тут є підтримка карти пам’яті до 256 ГБ.

Запис цей пристрій веде у 2K QHD, тому номерний знак на відстані кількох метрів читається нормально. Вночі працює технологія NightVIS, яка витягує деталі при слабкому освітленні або при засліпленні зустрічними фарами.

Замість акумулятора у DDPAI Mini Pro 2K стоїть суперконденсатор. Завдяки йому пристрій не деградує від перегріву, коли авто цілий день стоїть на сонці. Та й загалом для реєстраторів у закритому салоні це насправді важливо, адже моделі зі звичайними акумуляторами за кілька років користування починають виходити з ладу саме через це.

Відеореєстратор також має паркувальний моніторинг. В режимі Time-Lapse пишеться один кадр на секунду, що майже не витрачає пам’ять. При ударі камера автоматично перемикається на повноцінний запис і фіксує момент із точністю до секунди. Також додали керування через додаток DDPAI. Ну й бонусом після чотирьох годин безперервного руху реєстратор голосом нагадує зробити перерву і собі і водію.

Ціна DDPAI Mini Pro 2K за акцією з 15 по 25 березня складає $18.96 із купоном ASUA03.

Висновки

Відеореєстратори вже давно стали звичними гаджетами у салоні, як той же навігатор або тримач для телефону. Компанія DDPAI пропонує три моделі, які закривають більшість сценаріїв використання і не змушують переплачувати за функції, які вам не потрібні. Усі три відеореєстратори працюють із фірмовим застосунком, усі мають нічний режим і паркувальний моніторинг. Різниця у деталях і в тому, наскільки серйозно ви хочете підійти до питання безпеки на дорозі.