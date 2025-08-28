Як штучний інтелект змінює вимоги до QA-інженерів у 2025 році: коментує Юлія Баранецька з Playtika

У 2025 році ринок найму QA-інженерів переживає трансформацію. За даними LinkedIn Work-Change Report, з 2023 року кількість користувачів, які додали AI-навички у профілі, зросла на 177 %. Це майже у п’ять разів швидше, ніж зростання інших навичок (+36 %). Та при цьому і попит на фахівців із AI-компетенціями зростав на 30% швидше, ніж загальний ринок найму.

Згідно зі звітом LinkedIn Jobs on the Rise (2025), половина пов’язаних зі штучним інтелектом професій ще 25 років тому навіть не існувала, а сьогодні — це найдинамічніші галузі в світі. І серед тих, що розвиваються найстрімкіше — AI Engineer та AI Consultant. Аналітика Axios додає: у 2024 році кількість вакансій, пов’язаних з ШІ, на LinkedIn збільшилася на 59 %, попри загальне скорочення технічних позицій.

Експерти пояснюють: сьогодні компаніям замало просто «шукача багів». Потрібні інженери, які здатні інтегрувати штучний інтелект у процеси, оптимізувати сценарії тестів і водночас мислити як стратеги. Однією з експертів, хто підтверджує цю тенденцію, є Юлія Баранецька — Senior Automation QA Engineer у Playtika. Саме у неї дізнаємося, що має знати QA-інженер у 2025-му.

Хто така Юлія Баранецька

«Юлія — найкваліфікованіша та найвідданіша QA-інженерка, з якою мені доводилося працювати. Вона здатна будувати процеси з нуля та глибоко занурюється у предметну область», — розповідає Дмитро Ковальов, один із лідерів галузі, який працює в ІТ з 2002 року та був її керівником у Datas Technology.

Професійний досвід Юлії Баранецької охоплює автоматизацію, Big Data та роботу в міжнародних компаніях із мільйонними користувачами. Вона є авторкою блогів на Hashnode, Medium та DOU.ua, менторка на Exercism.org і консультантка на codereview.stackexchange.com. У своїх статтях Юлія робить акцент на впливі ШІ та ділиться аналітикою про те, що потрібно знати QA-інженерам, щоб залишатися конкурентними.

«Я бачив, як Юлія не лише демонструє високу технічну експертизу, а й об’єднує команду навколо спільних цілей. Це унікальна риса, яка дозволила їй стати ключовою фігурою у структурі автоматизованого тестування Playtika», — додає Дмитро Петровський, R&D Group Manager у Playtika.

Що має знати QA у 2025 році

Аналіз ринку та коментарі експертів дозволяють виділити кілька ключових напрямків. Їх підтверджує і коментує Юлія Баранецька.

Автоматизація на сучасних фреймворках

Сьогодні ринок розвивається таким чином, що границі між мовами програмування значно стираються.

«Завдяки інструментам на кшталт Selenium, Playwright, Appium чи Selenide сьогодні можна будувати тестову архітектуру навіть без глибоких знань кожної мови, — зазначає Юлія. — Це знижує бар’єр входу й водночас підвищує вимоги до розуміння архітектури тестів у цілому».

Інтеграція ШІ-інструментів у тестування

Нині вимоги до швидкості роботи зросли. Якщо раніше створення тестувальних сценаріїв могло тривати дні, то тепер не рідкою є ситуація, коли результатів тестів очікують практично в режимі реального часу.

«Компанії очікують, що інженер вміє працювати з генерацією сценаріїв та self-healing тестами, — пояснює Юлія. — А ті, хто вміє інтегрувати ШІ у цей процес, отримують значну перевагу».

DevOps-компетенції

Коло напрямків, у яких має орієнтуватися спеціаліст, постійно розширюється.

«Сьогодні без CI/CD, Docker та Kubernetes QA стає менш конкурентним. Це вже не додаткова перевага, а базовий стандарт», — підкреслює Юлія.

Аналітичне мислення

Попри залучення штучного інтелекту, людський фактор нікуда не зникає.

«Алгоритм може підказати тест, але він не здатен оцінити бізнес-цінність технічного рішення, — коментує Юлія. — QA має дивитися далі за код — на користувацький досвід, фінансові ризики й довгострокову стратегію».

Soft skills і менторство

«Це те, що ШІ не може замінити і що завжди буде в топі. Уміння пояснити, навчити, побудувати довіру в команді – це ключові навички сучасного QA, — говорить Юлія. І резюмує: — Саме завдяки soft skills ми можемо перетворювати тести на інструменти зростання продукту, а не лише контроль якості».

