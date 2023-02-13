Найбільші землетруси у світі за останні 66 років — мапа

Найбільші землетруси відбувалися з незапам’ятних часів, але їх спостереження та вплив не були рівномірно розподілені Землею. Visual Capitalist, використовуючи дані Геологічної служби США, наніс на карту епіцентри землетрусів, що реєструвалися з 1956 до 2022 рр. (магнітудою від 4,5 та вище за шкалою Ріхтера).

6 лютого два потужні землетруси сталися в Туреччині неподалік від сирійського кордону. Обидва — магнітудою понад 7 за шкалою Ріхтера, загальна кількість загиблих станом на ранок 13 лютого перевищила 34 тисячі осіб.

З огляду на карту, легко помітити концентрацію землетрусів уздовж кордонів тектонічних плит Землі. Ці масивні рухомі кам’яні плити складаються немов шматочки пазла, утворюючи літосферу або верхню кору. Однак коли краї плит стикаються або віддаляються, кора тріскається і згинається, що як наслідок, викликає землетруси.

Більшість землетрусів, візуалізованих на карті, повторюють межі 7 основних тектонічних плит, а також Філіппінської плити (на південь від Японії) і плити Наска (на захід від Південної Америки).

Перелік найбільш сейсмонебезпечних районів на планеті За даними Геологічної служби США

Зони землетрусів Тектонічні плити Регіони Вогняне коло Тихоокеанська, Північноамериканська, Філіппінська, Хуан-де-Фука, Кокос, Наска Навколо басейну Тихого океану Альпійський пояс Євразійська, Африканська, Аравійська, Індійська Від Яви до Суматри, через Гімалаї, на захід до Середземного моря та в Атлантику Серединно- Атлантичний хребет Північноамериканська, Євразійська, Південноамериканська, Африканська Глибоко під водою в Атлантиці та безпосередньо під Ісландією

За словами вчених, нещодавні землетруси в Туреччині (частина Альпійського поясу) сталися на кількох розломах. Ймовірно, Аравійська плита перемістилася на північ у Євразійську плиту, штовхаючи Анатолійську плиту (на якій розташована Туреччина) на захід.

Хоча землетруси поширені всім світом, найпотужніші обмежені певними регіонами. Їх реєструють за шкалами магнітуд — такими як шкала Ріхтера (ML) — це логарифмічна шкала, і кожне збільшення цілого числа в ній відповідає приблизно 31,6-кратному збільшенню вивільненої енергії.

На карті видно концентрацію землетрусів більшої магнітуди, які скупчуються по обидва боки Тихого океану. Ця територія також відома як “Вогняне коло” через постійну вулканічну активність, причинену рухом тектонічних плит. Однак “червоні крапки”, що позначають потужні землетруси (9+ за шкалою Ріхтера), тут фіксуються дуже рідко.

20 найпотужніших землетрусів в історії

Назва Магнітуда Локація Дата Вальдивійський землетрус 9,5 Біо-Біо, Чилі 22.05.1960 Землетрус у Страсну п’ятницю 9,2 Аляска, США 28.03.1964 Землетрус в Індійському океані 2004 року 9,1 Суматра, Індонезія 26.12.2004 Великий тохокуський землетрус 9,1 Хонсю, Японія 11.03.2011 Північно-Курильський землетрус 1952 року 9,0 Камчатка, Росія 11.04.1952 Землетрус в Мауле 8,8 Біо-Біо, Чилі 27.02.2010 Землетрус в Еквадорі та Колумбії 1906 року 8,8 Еквадор 31.01.1906 Землетрус на Щурячих островах 8,7 Аляска, США 04.02.1965 Ассамсько-Тибетський землетрус 1950 року 8,6 Ассам, Тибет 15.08.1950 Землетрус в Індійському океані 2012 року 8,6 Суматра, Індонезія 11.04.2012 Землетрус на Ніасі 8,6 Суматра, Індонезія 28.03.2005 Землетрус на Андреянівських островах 8,6 Аляска, США 09.03.1957 Землетрус на острові Унімак 8,6 Аляска, США 01.04.1946 Землетрус у морі Банда 1938 року 8,5 Море Банда 01.02.1938 Валленарський землетрус 1922 року 8.5 Кордон Чилі та Аргентини 11.11.1922 Землетрус на Курильських островах 1963 року 8.5 Курильські острови, Росія 13.10.1963 Землетрус на Камчатці 1923 року 8,4 Камчатка, Росія 03.02.1923 Землетрус на Суматрі у вересні 2007 року 8,4 Суматра, Індонезія 12.09.2007 Землетрус в Перу 8,4 Південь Перу 23.06.2001 Землетрус у Санріку 1896 року 8,4 Хонсю, Японія 02.03.1933

У районах поблизу Індонезії, Росії та Чилі — усі на межі тектонічних плит — сталася половина найбільших землетрусів, зареєстрованих в історії.

З усім тим, найпотужніші землетруси могли статися ще раніше, коли цивілізації не мали точних інструментів для їх вимірювання та документування, і зберегли лише письмові спостереження — причому деякі з найдавніших записів датуються майже трьома тисячоліттями тому.

Попри нашу сучасну здатність вимірювати як розташування, так і інтенсивність землетрусів (за допомогою сейсмографа), вчені все ще не можуть точно передбачити, де, коли чи з якою силою станеться землетрус. Однак вони можуть виміряти його ймовірність, особливо навколо зон розломів; один з прикладів — “великий землетрус” навколо зони субдукції Каскадія в Північній Америці, який відбувається кожні 200-800 років.